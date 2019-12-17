Песня к «Не время умирать» основана на 20 страницах сценария. И была написана в автобусе

В интервью британскому GQ Финнеас О’Коннелл рассказал, как он с сестрой Билли Айлиш придумал заглавную тему для 25-го фильма о Джеймсе Бонде. По его словам, песню для «Не время умирать» они написали в автобусе во время тура, прочитав лишь первые 20 страниц сценария картины.

«„No Time To Die“ мы написали в гастрольном автобусе. Если точнее, на койках в гастрольном автобусе, — говорит Финнеас. — Нам выдали первые 20 страниц сценария. В этот момент в фильме и появляется песня, так ведь? Так начинаются все фильмы о Бонде. Так что мы прочитали первые 20 страниц, которые, понятное дело, были невероятными».

«Они помогли нам найти направление и понять, какой должна быть песня, — продолжает музыкант. — Так работать гораздо легче, чем писать целую песню на основе целого фильма или вообще без фильма. Так что мы с Билли написали песню, записали демо, отослали им и потом доделали все в Лондоне с оркестром Ханса Циммера и Джонни Марром из The Smiths. Только представьте: Джеймс Бонд, Ханс Циммер, Джонни Марр. Взрыв мозга».

Финнеас также отметил, что стать автором заглавной песни для Бонда не так-то просто, и продюсеры могут спокойно отвергнуть предложенный вариант.

«Тебе не может просто позвонить продюсер Барбара Брокколи и попросить написать песню к фильму о Джеймсе Бонде, — заметил музыкант. — Ты пишешь песню, и они говорят тебе, подходит она или нет. В какой-то степени ты не получил работу, пока тебя не одобрили. Я все понимаю. И в связи с этим становится так волнительно. Появляется вызов. Я бы повел себя так же: я бы никогда, как режиссер, не сказал автору, что он может написать все что захочет к моему фильму за 100 млн долларов. Ситуация, скорее, такая: „Если напишете идеальную песню, мы вас возьмем“. К счастью для нас, ей понравились наши идеи».

18-летняя Билли Айлиш — самая молодая исполнительница заглавной песни в истории франшизы о Джеймсе Бонде.

Певица — пятикратный лауреат музыкальной премии «Грэмми-2020». На 62-й церемонии награждения она взяла призы в номинациях «Запись года» и «Песня года» («Bad Guy»), «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), а также «Лучший новый артист».

Финнеас удостоился «Грэмми» как лучший продюсер.

В «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Источник: British GQ

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