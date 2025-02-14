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Из «Игры престолов» — в «Ведьмака»: Кристофер Хивью снимется во 2-м сезоне сериала Netflix

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Кристофер Хивью, знакомый зрителям по роли Тормунда в «Игре престолов», присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Ведьмак». Как сообщает сайт Redanian Intelligence, Хивью сыграет Нивеллена — проклятого разбойника, центрального персонажа рассказа «Крупица истины», который ляжет в основу первого эпизода второго сезона.

История Нивеллена частично основана на сказке «Красавица и чудовище». Потомственный разбойник, но слабый и неуверенный в себе, Нивеллен был вынужден возглавить семейную банду и в результате был проклят. Изнасилованная жрица древнего божества превратила его в жуткого человекоподобного монстра — с огромными клыками и покрытого шерстью.

Долгие годы он проводил в полном одиночестве в заброшенном особняке и думал, что проклятье сможет снять только настоящая любовь. В обмен на золото местные привозили ему своих дочерей, которые после года жизни с чудовищем получали богатое приданое. Так продолжалось, пока Нивеллен не влюбился в Вереену, которую принял за русалку. Однажды к нему забрел Геральт и выяснил, что девушка на самом деле брукса, вампир, по ночам она пила кровь Нивеллена. Ведьмак убил Вереену, а ее кровь помогла снять проклятье.

Съемки второго сезона «Ведьмака» уже стартовали. Премьера продолжения запланирована на 2021 год. Все, что известно о втором сезоне сериала, можно узнать здесь.

Источник: Redanian Intelligence

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