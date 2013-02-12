Сиквел «Льда» показал второй лучший старт за всю историю российского кино

За первые три дня в российском прокате романтическая картина Жоры Крыжовникова «Лед 2» собрала 610 млн рублей — это второй лучший результат за всю историю стартов российского кино. Согласно информации Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), на данный момент касса фильма составляет 632 млн рублей.

«Лед 2» стартовал в отечественном прокате 14 февраля и в итоге установил рекорд среди российских картин по сборам в первый день — 193 млн рублей. Сиквел обошел предыдущего рекордсмена, военную ленту «Т-34», премьерная касса которой после выхода 1 января 2019 года составила 114 млн рублей.

Еще до выхода в кинотеатры картина установила абсолютный рекорд по предпродажам билетов среди российских фильмов (73,7 млн рублей). Показатели сиквела в четыре раза превзошли результат первого фильма, предпродажи билетов которого привнесли в кассу фильма 18 млн рублей.

На данный момент «Лед 2» посмотрело более 2,3 миллиона зрителей.

«У нас великолепный старт. За три дня фильм посмотрело более двух миллионов зрителей, — заметил продюсер фильма Александр Андрющенко в интервью «БК». — Учитывая отзывы о нем, мы вправе рассчитывать на яркий и объемный «сарафан», увеличивающийся в сторону семейной аудитории. Прогнозы делать не будем, это не наша работа. Но со своей стороны сделаем все, чтобы ажиотаж вокруг фильма не утихал ни на следующий уикенд, ни после2.

Сиквел рассказывает, что происходит после свадьбы «принца и принцессы». Надя и Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно.

Источник: Пресс-служба Sony Pictures

Билеты на «Лед 2» можно купить, нажав соответствующий значок на карточке фильма.