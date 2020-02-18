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Крис Эванс мог появиться в «Сонике». Есть доказательства

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В китайской соцсети Weibo обнаружились ранние концепт-арты к фильму «Соник в кино». В 2018 году художник работал над картиной с режиссером Джеффом Фаулером и создал для проекта несколько иллюстраций. На одной из них скоростной еж Соник дерется в баре бок о бок с Крисом Эвансом, которого изначально рассматривали на роль шерифа Тома Ваковски.

Согласно записи в Weibo, режиссер видел Эванса в роли Ваковски и хотел пригласить актера в проект, но в итоге персонажа сыграл Джеймс Марсден. В 2019 году в сети появился промопостер, созданный для продвижения фильма на кинорынках, и там Соника изображали в компании Криса Пратта.

На иллюстрациях 2018 года также изображены грузовик доктора Роботника и инопланетные человекоящеры, которые должны были стать главными злодеями фильма. Они в итоге не попали в финальную версию картины. Вероятно, от них пришлось отказаться на ранней стадии производства.

  • Главный герой фильма — наглый и вздорный ежик Соник, который не привык считаться с чужим мнением и обращать внимание на законы. Однажды он переносится в мир обычных людей, где вместе с офицером полиции Томом Ваковски должен остановить безумного ученого доктора Роботника, мечтающего захватить весь мир с помощью энергии Соника.
  • Первый трейлер «Соника» появился в сети в апреле 2019 года. Ролик и облик заглавного героя вызвали в сети бурное обсуждение, и в итоге студия решила переработать дизайн, максимально приблизив его к оригиналу. Релиз фильма также перенесли.
  • Перемены пошли проекту на пользу: «Соник» показал в прокате лучший старт из всех фильмов по играм. На данный момент общая касса фильма составляет 101 млн долларов — выше самых оптимистичных предсказаний аналитиков.
  • В России «Соник» выходит в широкий прокат 20 февраля. Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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