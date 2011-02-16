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Том Харди поделился кадром с Вуди Харрельсоном из «Венома 2». Выглядит загадочно

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Том Харди опубликовал в Instagram кадр из «Венома 2» и показал, как в сиквеле будет выглядеть серийный убийца Клэтус Кэсседи в исполнении Вуди Харрельсона. Если судить по фото, будущий носитель симбиота Карнажа избавился от клоунского парика, в котором появился в финале «Венома», хотя его новую прическу все равно сложно назвать нормальной. Но выглядит он, тем не менее, загадочно. «Привет, Клэтус», — написал Харди.

«Веном» — история журналиста Эдди Брока, решившего раскрыть деятельность подозрительной международной корпорации. Вылазка на запретный объект компании оборачивается для него полноценным кошмаром: Эдди становится носителем инопланетного симбиота. Но корпорация не собирается просто так отдавать свою собственность и начинает охоту за Броком и его новым другом.

Подробности сиквела не раскрываются. Предполагается, что в центре сюжета второго фильма окажется противостояние Венома с серийным убийцей Клетусом Кэсседи. Объединившись с другим симбиотом (в комиксах это был отпрыск Венома), Кэссиди из обычного маньяка превратился в кровожадного монстра Карнажа, чья главная цель — убивать и калечить. При помощи безумной суперзлодейки Визг (Наоми Харрис) Кэссиди планирует устроить в городе масштабную резню.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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