Роберт Дауни-мл. учится произносить ключевую фразу из «Мстители: Финал»

Личный ассистент Роберта Дауни-мл., Джимми Рич, опубликовал в Instagram короткое видео со съемок блокбастера «Мстители: Финал». Он снял, как актер сидит в кресле сценариста Стивена МакФили и пробует разные варианты реплик. «Любой ценой», — повторяет Дауни, меняя в фразе акцент.

Интересно, что слов «без страха, без сожалений» в картине нет. Вероятно, от них отказались в процессе съемок. Последняя реплика («Конец — это часть путешествия») взята из финального сообщения, которое Тони оставил для своей дочери Морган.

Блокбастер «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции). Общие сборы картины составили 2,79 млрд долларов.

Картина также стала невероятно успешной в России, заняв второе место в списке самых кассовых проектов отечественного проката.

Благодаря популярности «Финала» «Мстители» заняли первое место среди поисковых запросов сайта PornHub.

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