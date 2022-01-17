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Роберт Дауни-мл. учится произносить ключевую фразу из «Мстители: Финал»

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Личный ассистент Роберта Дауни-мл., Джимми Рич, опубликовал в Instagram короткое видео со съемок блокбастера «Мстители: Финал». Он снял, как актер сидит в кресле сценариста Стивена МакФили и пробует разные варианты реплик. «Любой ценой», — повторяет Дауни, меняя в фразе акцент.

Интересно, что слов «без страха, без сожалений» в картине нет. Вероятно, от них отказались в процессе съемок. Последняя реплика («Конец — это часть путешествия») взята из финального сообщения, которое Тони оставил для своей дочери Морган.

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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