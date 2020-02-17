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Идрис Эльба появился в костюме на съемках «Отряда самоубийц 2». Кого он играет?

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В сети появилось очередное видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2» в Панаме, на котором видно трех новых персонажей — Человека-в-горошек, Крысолова и неизвестного злодея в исполнении Идриса Эльбы. В компании Харли Квинн они вбегают в кадр, пока люди (предположительно, жители некой латиноамериканской страны) спасаются бегством.

Что известно об «Отряде самоубийц 2»

Кто появится в сиквеле?

Взявшись за продолжение, Джеймс Ганн первым делом добавил в сюжет несколько любопытных персонажей из комиксов DC. Режиссер не раскрывает, кто появится в фильме, но точно известно, что в отряд Аманды Уоллер в принудительном порядке вступили Человек-в-горошек и Крысолов, которых играют Давид Дастмалчян и Даниэла Мелшиор. Первый обладает костюмом, точки на котором превращаются в оружие или транспорт, а вторая управляет крысами. По слухам, тайными операциями правительства будут также заниматься смертоносный Король Акул (Стив Эйджи) и безжалостный Миротворец (Джон Сина). Зрители также увидят несколько знакомых персонажей, включая Харли Квинн (Марго Робби), Капитана Бумеранга (Джай Кортни) и Рика Флэгга (Юэль Киннаман).

Кого играет Эльба?

До сих пор точно не известно, какой персонаж достался британскому актеру. Изначально сообщали, что он заменит Уилла Смита в роли Дедшота. Потом пошли слухи, что он сыграет Бронзового Тигра. Но если судить по видео со съемок, то Эльба появится в образе Линчевателя, уличного мстителя в духе марвеловского Карателя. Однако Ганн опять-таки тщательно все скрывает и отказывается подтверждать любые фанатские догадки.

Кто снимается в новом «Отряде самоубийц»?

В фильме также задействованы Тайка Вайтити, Алиси Брага, Нэйтан Филлион, Майкл Рукер, Пит Дэвидсон, Питер Капальди, Шон Ганн, Сторм Рейд и Флула Борг. Все наверняка играют разнообразных малоизвестных персонажей, но кого точно — это станет известно позже.

О чем будет сиквел?

«Отряд самоубийц 2» расскажет об очередной команде суперзлодеев, собранных Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса, действующего в интересах правительства. Предполагается, что под угрозой смерти им придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.

Когда выйдет «Отряд самоубийц 2»

Релиз запланирован на 4 августа 2021 года. Съемки идут по графику, и релиз вряд ли будут переносить.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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