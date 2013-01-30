«Форсаж 9» нарушит все законы физики, обещает Мишель Родригес

В интервью MTV International со звездами «Форсажа 9» исполнительница роли Летти, Мишель Родригес, заявила, что новая часть популярной экшен-франшизы наверняка потрясет людей, знакомых с законами физики. В первую очередь это связано с безумными трюками, для которых актерам пришлось немало попотеть.

«В этом плане фильм поставит под вопрос многое из того, что вы знаете о законах физики, — говорит Родригес. — Во время просмотра вы будете постоянно спрашивать: „Стоп, это как?“ Скажу лишь, что в фильме такого предостаточно».

По словам главной звезды и продюсера франшизы Вина Дизеля, для некоторых трюков машину с актерами закрепляли на специальном аппарате («Акробате», как пояснила Родригес), который начинал вращаться, имитируя очередной трюк. Дизель признался, что сидящих внутри регулярно тошнило.

Режиссер фильма Джастин Лин отметил, что между идеей для трюка и самими съемками порой проходило примерно восемь недель — требовалось время, чтобы все тщательно разработать и проверить. Трюки выполняются профессиональными каскадерами, но никому не хочется несчастных случаев на площадке.

«Мне повезло работать с лучшими людьми в мире, — добавил Лин. — Я делюсь с ними каждой идеей, что возникает в моей голове, и когда вижу недоуменные взгляды, понимаю — это хороший знак, потому что мы обязательно придумаем, как все сделать».

В «Форсаже 9» кибертеррористка Сайфер, которая пыталась захватить контроль над атомной подводной лодкой в восьмом фильме, объединилась с младшим братом Доминика, Джейкобом, чтобы окончательно разобраться с командой Торетто. Доминик и его друзья отправляются в путешествие по всему миру, чтобы разобраться с ошибками прошлого.

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