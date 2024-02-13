Американский бокс-офис: «Соник» взял отличный старт

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 14 по 16 февраля 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

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1. «Соник в кино» (1-я неделя), 57 млн долларов, 4167 кинотеатров

Видеоигре Sega о Сонике уже скоро 30 лет, но старый еж борозды не портит, тем более что все эти годы франшиза поддерживалась новыми играми, комиксами и анимацией. Игровой фильм планировали еще в девяностые, но процесс затянулся, зато результат сразу стал самой кассовой экранизацией видеоигр. Мощный старт с 57 млн долларов выше, чем был в прошлом году у «Детектива Пикачу» (а «Варкрафт», чрезвычайно успешный в Китае, в Америке не добрался до таких цифр за все время проката). Аналитики предсказывали «Сонику в кино» 55 миллионов не за три дня, а за четыре (в большинстве американских штатов понедельник нерабочий по случаю Дня президентов). По факту длинные выходные должны принести фильму 68 миллионов, если не все 70.

Экранизации игр по-прежнему считаются в Голливуде рискованным делом, а «Соник» был для Paramount особенно опасным проектом: журналисты и зрители подняли на смех первый трейлер фильма из-за неубедительной компьютерной графики. Студия перенесла дату релиза с осени ради того, чтобы у команды «Соника» во главе с режиссером Джеффом Фаулером было время доработать фильм. И теперь уже никто не вспоминает мемы о дизайне главного героя: по опросам CinemaScore, первые зрители «Соника» дают ему оценку A, пользовательский рейтинг на Rotten Tomatoes тоже близок к максимальному (95%). Критики чуть более сдержанны, но свой «свежий помидорю «Соник» заработал — 63% положительных рецензий.

«Соник в кино» может стать началом удачного года для студии Paramount. Вслед за синим ежом компания в этом году выпустит «Тихое место 2», «Губку Боба в бегах» и «Топ Ган: Мэверик».

2. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2-я неделя), 17,1 млн долларов (-48%), 4236 кинотеатров

Warner Bros. на ходу переименовала «Хищных птиц» в «Харли Квинн», но имя главной героини в названии не помогло улучшить сборы. Для американского кинопроката это был очень хороший уик-энд: в пятницу — День святого Валентина, в понедельник — дополнительный выходной, и некоторые фильмы в первой десятке потеряли всего несколько процентов сборов, а то и прибавили. Но у «Хищных птиц» (будем называть их по-старому) прибыли упали почти наполовину. То же самое в остальном мире: за пределами Северной Америки фильм заработал 23 млн долларов, и это на 46% меньше, чем в первые выходные.

3. «Остров фантазий» (1-я неделя), 12,4 млн долларов, 2784 кинотеатра

Фильм ужасов по сюжету сериала семидесятых смог добраться до третьего места, несмотря на отрицательные рецензии (всего 9% рейтинга на Rotten Tomatoes) и плохие оценки публики (C- по опросам CinemaScore). «Остров фантазий» стоил в производстве всего 7 млн долларов и поэтому уже близок к окупаемости. Прокат этого хоррора в тропических декорациях следует рассматривать с точки зрения того, как обычно выступают фильмы в этом жанре. Ужасы часто делают за небольшие деньги; в большинстве случаев у них плохие и критика, и зрительские отзывы; они недолго живут в прокате, но при этом в современном Голливуде такое кино считается одной из самых надежных бизнес-моделей. У хоррора как жанра достаточно поклонников, чтобы обеспечивать сборы, но при этом низкий престиж, то есть люди идут в кино без ожиданий и часто ставят низкие оценки. У компании Blumhouse, которая и сделала «Остров фантазий», такие фильмы составляют основу каталога. Важная особенность нового релиза — мягкий возрастной рейтинг PG-13. Возможно, поэтому сборы «Острова фантазий» выше, чем у многих хорроров Blumhouse. Ровно год назад «Счастливого нового дня смерти» собрал 11 миллионов.

4. «Фотография» (1-я неделя), 12,3 млн долларов, 2516 кинотеатров

Новый фильм Стеллы Меги, которая сделала себе имя мелодрамой «Весь этот мир», был не случайно выпущен 14 февраля. Умиротворенное кино про любовь — жанр, который довольно сложно продать в прокате, и День святого Валентина — одна из немногих дат, когда такое возможно. «Фотография», в которой героиня Иссы Рэй пытается справиться со смертью своей матери и влюбляется в журналиста, вышла на фоне хороших отзывов критики (75% на Rotten Tomatoes), а главным достоинством фильма называют химию между двумя главными героями. Действие «Фотографии» происходит в афроамериканской среде, и почти половина первых зрителей принадлежит к этой же демографической группе.

5. «Плохие парни навсегда» (5-я неделя), 11,3 млн долларов (-6%), 3185 кинотеатров (-345)

После месяца в прокате «Плохие парни навсегда» продолжают идти в трех с лишним тысячах кинотеатров. Третий фильм франшизы о хороших копах заработал 181 млн долларов.

6. «1917» (8-я неделя), 8,1 млн долларов (-12%), 2084 кинотеатра (-1464)

Фильм Сэма Мендеса не получил «Оскар» в основных номинациях (хотя почти все были уверены в его победе) и сразу потерял больше трети залов. Но, несмотря на это, «1917» все равно провел хорошую неделю в прокате. Американские сборы уже достигли 144 млн долларов.

7. «Джуманджи: Новый уровень» (10-я неделя), 5,7 млн долларов (+3%), 2410 кинотеатров (-319)

«Новый уровень» оказался настолько удачным, что без всяких конкретных причин прибавил в сборах в свои десятые выходные. Это удивительное для современного Голливуда явление, но за последние недели индустрия не предложила ни одного достойного конкурента «Джуманджи» в жанре семейного приключенческого кино. Сборы фильма в Америке уже превысили 300 млн долларов. Это в пять раз выше результатов первого уик-энда — тоже феноменальное достижение.

8. «Паразиты» (19-я неделя), 5,5 млн долларов (+234%), 2001 кинотеатр (+941)

После победы «Паразитов» на «Оскаре» их прокат расширился до двух тысяч кинотеатров — корейский фильм отобрал у «1917» не только призы за лучший фильм и режиссуру, но и кинозалы. Картина Пон Джун-хо заработала уже 44 млн долларов и стала пятым самым кассовым фильмом не на английском языке в истории американского проката. Уже на этой неделе «Паразиты» сместят с четвертого места мексиканскую комедию «Инструкции не прилагаются», у которой всего на полмиллиона сборов больше.

9. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (5-я неделя), 5,1 млн долларов (-23%), 2869 кинотеатров (-593)

«Доктор Дулиттл» провел в первой десятке месяц и, скорее всего, готовится ее покинуть. У детского фильма с Робертом Дауни-мл. 71 млн долларов в США и Канаде. Во всем мире «Доктор Дулиттл» собрал 182 миллиона.

10. «Под откос» (1-я неделя), 4,7 млн долларов, 2301 кинотеатр

Место в рейтинге и перспективы фильма «Под откос» не внушают оптимизма. Это ремейк шведского «Форс-мажора» — картины Рубена Эстлунда о семейном кризисе на горнолыжном курорте, которая получила приз в Каннах и даже шла в ограниченном американском прокате. У критиков сравнения оказываются не в пользу американской версии: рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes — всего 40%, а на CinemaScore «Под откос» получил редкую оценку D.

В следующие выходные в широкий прокат выйдет два новых фильма — «Зов предков» по мотивам Джека Лондона и хоррор «Кукла 2: Брамс». Кроме того, в ограниченном числе залов ожидаются мексиканская комедия «Таблетки моего парня» и «Эмма» по роману Джейн Остин.