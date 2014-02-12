Теория дня: «Очень странные дела 4» — приквел «Черной Вдовы»

Пользователи Twitter обнаружили (вымышленную) связь между «Очень странными делами» и «Черной Вдовой». В центре фанатской теории — актер Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Хоппера в сериале Netflix, сыгравший Красного Стража в картине Marvel. Фанаты считают, что он один и тот же человек, а проект братьев Даффер — приквел нового фильма супергеройской франшизы.
Согласно теории, в России Хопперу промыли мозги и придумали новую личность — Алексея Шостакова. После этого он принял участие в секретном эксперименте КГБ, получил дозу советского аналога формулы, создавшей Капитана Америка, и познакомился с Наташей — Черной Вдовой.
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