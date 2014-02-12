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Теория дня: «Очень странные дела 4» — приквел «Черной Вдовы»

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Пользователи Twitter обнаружили (вымышленную) связь между «Очень странными делами» и «Черной Вдовой». В центре фанатской теории — актер Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Хоппера в сериале Netflix, сыгравший Красного Стража в картине Marvel. Фанаты считают, что он один и тот же человек, а проект братьев Даффер — приквел нового фильма супергеройской франшизы.

Согласно теории, в России Хопперу промыли мозги и придумали новую личность — Алексея Шостакова. После этого он принял участие в секретном эксперименте КГБ, получил дозу советского аналога формулы, создавшей Капитана Америка, и познакомился с Наташей — Черной Вдовой.

«Значит так, Красный Страж из России, Джим Хоппер в России, и они в какой-то степени похожи друг на друга. ОНИ ОДИН И ТОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК».

«Крутяк! Мы увидим историю происхождения Красного Стража!»

«Хоппер жив. Он попал в Россию, сменил имя на Алексея Шостакова и тренировался с КГБ, чтобы стать вторым Красным Стражем. Он также встретил Наташу Романофф и женился на ней».

«Никто не говорит, что Хопперу промыли мозги и он стал Красным Стражем, но я придерживаюсь именно такой версии».

«Поскольку события „Черной Вдовы“ происходят в прошлом, а действие „Очень странных дел“ — в 1980-е, то теория, что Хоппер жил в России, получил советскую версию формулы суперсолдата и стал Красным Стражем, звучит вполне правдоподобно».

«Круто, что „Очень странные дела 4“ и часть „Черной Вдовы“ пересекутся. Они отправятся в Россию, спасут Хоппера, и он станет Красным Стражем».

«Ух ты, поверить не могу, что „Очень странные дела“ на самом деле все это время были сериалом-приквелом о Красном Страже. Киновселенная Marvel продолжает побеждать».

«Значится, новый сезон „Очень странных дел“ — это просто история происхождения Красного Стража? Блин, киновселенная Marvel, конечно, крутая».

«Подтверждено: Джим Хоппер — Красный Страж в фильме „Черная Вдова“».

«Значит, Хоппер становится Красным Стражем и пытается сбежать? В результате чего киновселенная Marvel и „Очень странные дела“ оказываются… связаны?»

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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