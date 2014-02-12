Теория дня: «Очень странные дела 4» — приквел «Черной Вдовы»

Пользователи Twitter обнаружили (вымышленную) связь между «Очень странными делами» и «Черной Вдовой». В центре фанатской теории — актер Дэвид Харбор, исполнитель роли шерифа Хоппера в сериале Netflix, сыгравший Красного Стража в картине Marvel. Фанаты считают, что он один и тот же человек, а проект братьев Даффер — приквел нового фильма супергеройской франшизы.

Согласно теории, в России Хопперу промыли мозги и придумали новую личность — Алексея Шостакова. После этого он принял участие в секретном эксперименте КГБ, получил дозу советского аналога формулы, создавшей Капитана Америка, и познакомился с Наташей — Черной Вдовой.

So…

The Red Guardian is Russian… Jim Hopper is in Russia and they both look vaguely similar…

THEIR THE SAME PERSON #StrangerThings #BlackWidow pic.twitter.com/72NZogQnKG & mdash; CYBERPUNK 2077. (@Jeesseessee) February 14, 2020 «Значит так, Красный Страж из России, Джим Хоппер в России, и они в какой-то степени похожи друг на друга. ОНИ ОДИН И ТОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК».

hell yes! We& #39; re getting the Red Guardian origin story! https://t.co/TwprzVDJFn & mdash; Parris (@vicious696) February 14, 2020 «Крутяк! Мы увидим историю происхождения Красного Стража!»

hopper is alive. he went to russia, changed his name to alexei shostakov and was trained by the KGB to become the second red guardian. he also met natasha romanoff and married her. https://t.co/kZUlQiaw54 & mdash; ًVernadette (@ENTlCEDT) February 14, 2020 «Хоппер жив. Он попал в Россию, сменил имя на Алексея Шостакова и тренировался с КГБ, чтобы стать вторым Красным Стражем. Он также встретил Наташу Романофф и женился на ней».

I’m not saying that Hopper is brainwashed and becomes Red Guardian, but my head canon is going with it. https://t.co/FUzt6aqnG2 & mdash; Scott Colesby (@ScottColesby) February 14, 2020 «Никто не говорит, что Хопперу промыли мозги и он стал Красным Стражем, но я придерживаюсь именно такой версии».

Since Black Widow takes place in the past and stranger things is set in early 80s

It’s a pretty plausible theory that Hopper has been living in Russia recieving the soviet equivalent of The super soldier serum, becoming the Red Guardian https://t.co/LGrkbEPh4E & mdash; Luis Zapatero (@DirectorZ5) February 14, 2020 «Поскольку события „Черной Вдовы“ происходят в прошлом, а действие „Очень странных дел“ — в 1980-е, то теория, что Хоппер жил в России, получил советскую версию формулы суперсолдата и стал Красным Стражем, звучит вполне правдоподобно».

Cool to see that stranger things 4 and part of black widow will cross over. They’ll go to Russia and save Hopper, then he will become Red Guardian. https://t.co/zTR0F1pn1w pic.twitter.com/fdRlOkT2Sk & mdash; Cole (@Cole_TDB) February 14, 2020 «Круто, что „Очень странные дела 4“ и часть „Черной Вдовы“ пересекутся. Они отправятся в Россию, спасут Хоппера, и он станет Красным Стражем».

Wow can& #39; t believe #StrangerThings was actually a Red Guardian prequel series this whole time. MCU stays winning https://t.co/l12hcBZi2x & mdash; vishal shah (@Vishaaal_26) February 14, 2020 «Ух ты, поверить не могу, что „Очень странные дела“ на самом деле все это время были сериалом-приквелом о Красном Страже. Киновселенная Marvel продолжает побеждать».

So #StrangerThings new season is just a Red Guardian origin story? Man the MCU is wild. pic.twitter.com/1jg3NYsh0M & mdash; Todd Desgrosseilliers (@toddnosebest) February 14, 2020 «Значится, новый сезон „Очень странных дел“ — это просто история происхождения Красного Стража? Блин, киновселенная Marvel, конечно, крутая».

Confirmed: Jim Hopper is the Red Guardian in the Black Widow movie & mdash; Mayor Pete Bootyjudge (@NeilKingDiamond) February 14, 2020 «Подтверждено: Джим Хоппер — Красный Страж в фильме „Черная Вдова“».

So Hopper becomes the Red Guardian and tries to escape? Thus making the MCU and Stranger Things… connected? 👀 pic.twitter.com/jIa48HHxX2 & mdash; Tʌɴɴᴇʀ ⍟⃝ ☜ (@TannerFrizzell) February 14, 2020 «Значит, Хоппер становится Красным Стражем и пытается сбежать? В результате чего киновселенная Marvel и „Очень странные дела“ оказываются… связаны?»

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