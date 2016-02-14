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Тайка Вайтити и Джуд Лоу экранизируют комикс о безумном продюсере

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Лауреат премии «Оскар» Тайка Вайтити выступит сценаристом и режиссером мини-сериала канала Showtime «Автор» (The Auteur) — адаптации одноименного комикса Рика Спирса и Джеймса Каллахана, высмеивающего современный Голливуд. Джуд Лоу планирует исполнить в проекте главную роль.

Главный герой первоисточника — голливудский продюсер Нэйтан Т. Рекс, чей очередной проект стал самым громким провалом в истории индустрии. В попытке спасти свою карьеру он берется выпустить хоррор о серийном убийце «День президентов», который также не ждет светлое будущее: сроки срываются, бюджет превышен, пресса ждет возможности разорвать его на части. Накачанный наркотиками и задыхающийся от стресса Рекс видит спасение в Дарвине — настоящем маньяке.

Вайтити напишет сценарий адаптации совместно с Питером Уорреном и поставит несколько эпизодов сериала. Он также возьмет на себя функции исполнительного продюсера.

Джуд Лоу / Фото: Getty Images
Обложка комикса The Auteur / Oni Press

Чем сейчас занят Вайтити?

На данный момент режиссер работает над монтажом своего нового фильма — спортивной картины «Следующий гол — победный». Майкл Фассбендер играет голландского футбольного тренера Томаса Ронгена, который в начале 2000-х приехал на Самоа, чтобы помочь подготовить местную команду к отборочному циклу чемпионата мира 2014 года. В итоге сборная не только одержала первую за несколько десятилетий победу, но и сумела уйти с последнего места в рейтинге FIFA. Вайтити планирует закончить картину к концу этого года.

Что дальше?

В ближайшее время Вайтити приступит к съемкам блокбастера «Тор: Любовь и гром», который ожидается в кинотеатрах в ноябре 2021 года. Вайтити напишет сценарий картины в соавторстве с Дженн Робинсон, а по сюжету Джейн Фостер, героиня Натали Портман, должна стать новым богом грома.

Есть ли что-то еще в графике Вайтити?

Он также планирует написать и поставить сериал «Бандиты во времени», основанный на одноименном фильме Терри Гиллиама. Ожидается, что Вайтити также снимет мультфильм «Флэш Гордон» и займет режиссерское кресло новых «Звездных войн». Последнее пока не было подтверждено, и сам Вайтити отрицает свою причастность к франшизе.

Источник: Variety

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