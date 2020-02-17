Нео падает с небоскреба: Что происходит на съемках «Матрицы 4»

Работа над «Матрицой 4» идет полным ходом, и в сети появляются новые видео с площадки. На прошедших выходных сторонним наблюдателям удалось поймать на камеру, как проходят съемки нескольких сцен. Было заснято, как снимают проезд Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс на мотоцикле с помощью сложного рига (Нео по-прежнему не похож на себя из первых фильмов).

В Сан-Франциско на камеру также попали съемки сцены, в которой герои прыгают с крыши высотного здания. Предполагается, что в кадре Ривз и Мосс, но, скорее всего, трюк выполняют профессиональные каскадеры.

Когда выйдет четвертая «Матрица»?

Продолжение ожидается в кинотеатрах 20 мая 2021 года. Практически в тот же день Киану Ривз вернется в образе Джона Уика в четвертой части одноименной экшен-франшизы, премьера которой запланирована на 21 мая 2021-го.

О чем будет «Матрица 4»?

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Студия Warner и режиссер Лана Вачовски всеми силами скрывают детали проекта. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, которого в оригинальных фильмах играл Лоренс Фишбёрн.

Кто снимается в фильме?

Ривз и Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.

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