Роберта Дауни-мл. и Тома Холланда поместили в «Назад в будущее»

Автор YouTube-канала EZRyderX47 решил посмотреть, как бы выглядел ремейк «Назад в будущее» с современными актерами, и с помощью технологии DeepFake заменил Майкла Дж. Фокса и Кристофера Ллойда на Тома Холланда и Роберта Дауни-мл. Результат впечатляет: Холланд и Фокс сливаются практически идеально, и местами очень сложно отличить одного актера от другого, а Дауни-мл. очень забавно смотрится в образе дока Брауна.

Что такое DeepFake?

DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. DeepFake также может быть использована для создания поддельных новостей.

Где еще использовали DeepFake?

В последнее время в сети все чаще стали появляться видео, в которых одних актеров меняют на других. Доступность технологии позволила поместить Джима Керри в «Сияние» и Билла Мюррея в «Цельнометаллическую оболочку». Таким же образом Михаила Ефремова добавили в трейлер «Ангелов Чарли», Уилла Смита — в «Матрицу», а в «Один дома» Сильвестр Сталлоне стал Кевином Маккаллистером.

Как обстоят дела с ремейком «Назад в будущее»?

Осенью 2018 года опрос THR и Morning Consult выяснил, что многие американцы ждут возвращения «Назад в будущее» на большой экран. Из более 2000 опрошенных 71% респондентов отметил, что они хотят увидеть возрождение франшизы. Создатели трилогии Роберт Земекис и Боб Гейл, в свою очередь, неоднократно повторяли: их совершенно не интересует ребут франшизы, и ремейк не появится на свет, пока они живы.

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