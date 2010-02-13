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«Лед 2» установил рекорд среди российских картин по сборам в первый день

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По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), сборы романтической картины Жоры Крыжовникова «Лед 2» в первый день проката составили 189 млн рублей. Это лучший старт российского проекта в отечественном прокате. Лента обошла предыдущего рекордсмена — «Т-34», премьерная касса которого после выхода 1 января 2019 года составила 114 млн рублей.

Рекорд проката по-прежнему остается за блокбастером «Мстители: Финал», собравшим за первые сутки 436 млн рублей.

«Лед 2» стартовал в российском прокате 14 февраля, но еще до выхода в кинотеатры установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов среди российских фильмов (73,7 млн рублей). Показатели сиквела в четыре раза превзошли результат оригинала, предпродажи билетов которого привнесли в кассу фильма 18 млн рублей.

На данный момент сборы «Льда 2» составляют 238 млн рублей. Общая касса первого фильма — 1,4 млрд рублей.

Сиквел рассказывает, что происходит после свадьбы «принца и принцессы». Надя и Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно.

Источник: ЕАИС

Билеты на «Лед 2» можно купить, нажав соответствующий значок на карточке фильма.

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