Чем Тормунд и Джон Сноу занимались после событий «Игры престолов»? Грелись у костра

В финале «Игры престолов» Джон Сноу и Тормунд Великанья Смерть оставили обжитый Вестерос и отправились на Север, за Стену. Никто не знает, как сложилась дальше их судьба, но Кристофер Хивью, исполнитель роли Тормунда, уверен: на фоне пережитого они со Сноу сошлись еще ближе.

«Джон в депрессии, так что ему нужен Тормунд, который будет его развлекать у костра, пока они греются бок о бок, — заявил Хивью в интервью Entertainment Weekly. — Тормунд тоже с разбитым сердцем. Может, они смогут сойтись ближе на этой почве».

Версия Хивью не лишена смысла: с момента первого появления Тормунд успел кардинально измениться из дикаря и убийцы в очаровательного и добродушного великана. За несколько сезонов они успели стать с Джоном добрыми товарищами. В восьмом сезоне оба потеряли если не все, то многое: Сноу пришлось убить Дейенерис, а Тормунд не смог добиться сердца Бриенны. Так что за Стеной они наверняка проводят время у костра, подбадривая друг друга и вспоминая события прошлых лет.

«Игра престолов» завершилась в мае 2019 года, и Хивью уже успел появиться в остросюжетном сериале «Близнец», где он играет двух братьев, но Тормунд и мир Джорджа Р. Р. Мартина его по-прежнему не отпускают. Отчасти этому поспособствовало воссоединение с коллегами по сериалу на вручении премии Гильдии актеров, где приз взял Питер Динклэйдж.

«Долгое время не было ощущения, что все закончилось, — говорит Хивью. — Сперва все кончилось с завершением съемок, потом кончилось, когда сериал вышел, потом все кончилось, когда выдавали премии. Но это был настоящий финал. Было приятно».

«Я все отдал Тормунду. Мне нравится, какой путь прошел персонаж, влюбился и превратился в веселого друга. Он начинал в сериале как антагонист, а закончил как большой мишка», — добавил актер.

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Источник: EW

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