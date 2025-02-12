В «Вечных» появится первый супергерой-гей киновселенной Marvel

В августе 2019 года глава студии Marvel Кевин Файги намекнул, что в грядущем блокбастере «Вечные» будет представлен первый супергерой-гей. И, в отличие от «Мстители: Финал», дело не ограничится одной фразой. В интервью NewNowNext актер Хааз Слейман признался, что играет мужа одного из центральных персонажей в исполнении Брайана Тайри Генри, а на экране зрители увидят полноценный поцелуй.

«Только что закончил съемки в фильме Marvel с первым открытым супергероем-геем — в „Вечных“, — заявил Слейман. — Я женат на супергерое по имени Фасток, которого играет звезда „Атланты“ Брайан Тайри Генри. Мы представляем однополую пару с ребенком».

Слейман отметил, что Генри превосходно справился с ролью, а их экранный поцелуй заставил плакать всю съемочную площадку.

«Это очень красивый, трогательный поцелуй. На площадке все расплакались, — говорит актер. — Для меня очень важно показать, насколько любящей и красивой может быть квир-семья. Брайан Тайри Генри — невероятный актер, который привнес в эту роль много красоты. В какой-то момент я увидел в его глазах ребенка. Мне кажется важным напомнить миру, что люди в квир-сообществе все когда-то были детьми. Мы забываем об этом, потому что нас часто изображают сексуальными или бунтующими против системы».

Ранее студия попыталась представить первого персонажа-гея в блокбастере «Финал». Он появился в самом начале фильма (его играет один из режиссеров, Джо Руссо), в сцене с группой поддержки, и рассказывал, что недавно впервые за пять лет сходил на свидание. В общей фразе мимоходом упоминался мужской пол другого человека. При этом в русской версии его слова слегка изменили: исчезло упоминание свидания, но осталась фраза, что он собирается снова встретиться с ним завтра.

В центре сюжета «Вечных» — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Ответвление привычного эволюционного процесса, они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако события «Финала» и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Источник: NewNowNext

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