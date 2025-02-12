Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

В «Вечных» появится первый супергерой-гей киновселенной Marvel

Обсудить0

В августе 2019 года глава студии Marvel Кевин Файги намекнул, что в грядущем блокбастере «Вечные» будет представлен первый супергерой-гей. И, в отличие от «Мстители: Финал», дело не ограничится одной фразой. В интервью NewNowNext актер Хааз Слейман признался, что играет мужа одного из центральных персонажей в исполнении Брайана Тайри Генри, а на экране зрители увидят полноценный поцелуй.

«Только что закончил съемки в фильме Marvel с первым открытым супергероем-геем — в „Вечных“, — заявил Слейман. — Я женат на супергерое по имени Фасток, которого играет звезда „Атланты“ Брайан Тайри Генри. Мы представляем однополую пару с ребенком».

Слейман отметил, что Генри превосходно справился с ролью, а их экранный поцелуй заставил плакать всю съемочную площадку.

«Это очень красивый, трогательный поцелуй. На площадке все расплакались, — говорит актер. — Для меня очень важно показать, насколько любящей и красивой может быть квир-семья. Брайан Тайри Генри — невероятный актер, который привнес в эту роль много красоты. В какой-то момент я увидел в его глазах ребенка. Мне кажется важным напомнить миру, что люди в квир-сообществе все когда-то были детьми. Мы забываем об этом, потому что нас часто изображают сексуальными или бунтующими против системы».

Ранее студия попыталась представить первого персонажа-гея в блокбастере «Финал». Он появился в самом начале фильма (его играет один из режиссеров, Джо Руссо), в сцене с группой поддержки, и рассказывал, что недавно впервые за пять лет сходил на свидание. В общей фразе мимоходом упоминался мужской пол другого человека. При этом в русской версии его слова слегка изменили: исчезло упоминание свидания, но осталась фраза, что он собирается снова встретиться с ним завтра.

В центре сюжета «Вечных» — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Ответвление привычного эволюционного процесса, они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако события «Финала» и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Источник: NewNowNext

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

Завершились съемки «Вечных» студии Marvel

Завершились съемки «Вечных» студии Marvel

5 февраля9
Студия Disney начала работу над сиквелом «Аладдина»

Студия Disney начала работу над сиквелом «Аладдина»

Вчера10
Слух дня: Съемки нового «Безумного Макса» стартуют осенью 2020-го

Слух дня: Съемки нового «Безумного Макса» стартуют осенью 2020-го

7 февраля24
Неудачные дубли из «Кролика Джоджо»: Дива Вайтити и запинающаяся Йоханссон

Неудачные дубли из «Кролика Джоджо»: Дива Вайтити и запинающаяся Йоханссон

4 февраля5

Главное сегодня

Уэс Андерсон, горящий Дев Патель и охота на нацистов — в лучших трейлерах недели

час назад2
Уэс Андерсон, горящий Дев Патель и охота на нацистов — в лучших трейлерах недели
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена

Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена

Сегодня, 07:2632
Продолжение «Ведьмака» начали снимать раньше и тайно. Что еще известно о 2-м сезоне?

Продолжение «Ведьмака» начали снимать раньше и тайно. Что еще известно о 2-м сезоне?

Сегодня, 10:0013
Руководство премии «Сезар» ушло в отставку. Причиной стал скандал с Поланским

Руководство премии «Сезар» ушло в отставку. Причиной стал скандал с Поланским

3 часа назад15
Фильм недели: «Джентльмены» — бескомпромиссное возвращение Гая Ричи

Фильм недели: «Джентльмены» — бескомпромиссное возвращение Гая Ричи

12 февраля25
В «Вечных» появится первый супергерой-гей киновселенной Marvel

В «Вечных» появится первый супергерой-гей киновселенной Marvel

Сегодня, 13:1664
Аль Пачино истребляет нацистов в новом трейлере сериала «Охотники»

Аль Пачино истребляет нацистов в новом трейлере сериала «Охотники»

Сегодня, 11:469
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании