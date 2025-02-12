Аль Пачино истребляет нацистов в новом трейлере сериала «Охотники»

Amazon выпустил новый суровый трейлер сериала «Охотники», в котором евреи под руководством Аль Пачино занимаются выслеживанием и уничтожением нацистов в США. Если судить по ролику, то спродюсированный Джорданом Пилом проект должен стать одним из главных развлечений 2020 года — с кровью, матами и мертвыми нацистами.

Сериал основан на реальной истории и рассказывает о группе американских граждан, которые в 1970-е занялись отслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и убить несколько сотен выходцев из Третьего рейха, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны.

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