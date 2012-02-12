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Фото дня: Генри Кавилл отметил День святого Валентина с собакой

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Звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл доказал, что для празднования Дня всех влюбленных совершенно не обязательно быть в отношениях. Актер поздравил своих подписчиков с праздником святого Валентина и опубликовал фото, на котором дарит розу своему псу Кэлу.

«Всем счастливого Дня святого Валентина! — написал Кавилл. — Всем моим собратьям-одиночкам: вы не должны быть в отношениях, чтобы наслаждаться сегодняшним днем, он о любви. Любуйтесь другими влюбленными, любите своих друзей, семью и особенно себя».

В 2020 году зрители смогут увидеть Кавилла в роли Шерлока Холмса в приключенческой картине «Энола Холмс» о младшей сестре знаменитого детектива. В ближайшем будущем актер приступит к съемкам во втором сезоне «Ведьмака», производство которого уже стартовало.

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