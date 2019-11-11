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Джаред Лето вернулся к съемкам «Морбиуса». Возможно, из-за утечки сюжета

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Звезда «Морбиуса» Джаред Лето объявил в Twitter, что вернулся на съемочную площадку картины. Вероятно, речь идет об изначально запланированных пересъемках/досьемках, заложенных в производство любого современного блокбастера. Однако незадолго до этого в сети появились подробности сюжета «Морбиуса», и возвращение к съемкам может быть связано именно с попыткой студии исправить ситуацию после слива.

«Исследование. Снова на площадке», — написал Лето под фото, где он читает комикс «Легион монстров», одним из героев которого является Морбиус.

Внимание: дальше в тексте могут содержаться спойлеры.

Сайт WhatCulture детально описывает сюжет «Морбиуса». В частности, он раскрывает, что главным злодеем картины станет Локсиас Краун в исполнении Мэтта Смита — древнее существо, стараниями которого Морбиус превращается в вампира. С ним же будет финальное противостояние.

Согласно источнику, действие фильма развернется в киновселенной Marvel. По ходу сюжета Морбиус попадет в тюрьму, где встретится с Эдрианом Тумсом (Майкл Китон). Тот предложит ему вступить в его новую команду (намек на Зловещую Шестерку). В картине также будет несколько изображений с Человеком-пауком/Питером Паркером Тома Холланда.

Кроме этого, в «Морбиусе» упоминается скачок во времени, произошедший из-за событий «Мстители: Финал», появляются Джей Джона Джеймсон, которого вновь сыграл Дж. К. Симмонс, и Клетус Кесседи (Вуди Харрельсон) из финальной сцены «Венома».

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, в итоге может оказаться ошибочной.

«Морбиус» — история гениального ученого, который с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Источник: WhatCulture

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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