Съемки второго сезона «Ведьмака» тайно начались на неделю раньше

Согласно источникам сайта Redanian Intelligence, производство второго сезона «Ведьмака» стартовало на неделю раньше запланированного. Съемки должны были начаться 17 февраля, но, как и в случае с первым сезоном, в итоге к работе над сериалом приступили заранее.

По информации инсайдеров, съемки начались со сцен с участием армии Нильфгаарда, дизайн брони которой не изменился после первого сезона. Предполагается, что одним из первых для второго сезона был отснят эпизод с Йеннифэр.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Что известно о втором сезоне

Когда выйдет второй сезон «Ведьмака»?

В ноябре 2019 года сериал продлили на второй сезон. Пока не сообщается, когда продолжение увидит свет. Предположительно, проект вернется на экраны в 2021 году, но точной даты премьеры нет.

Кто появится во втором сезоне «Ведьмака»?

Точно можно сказать, что Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра вернутся в знакомых ролях, так как их персонажи являются ключевыми для всей серии. В начале февраля к актерскому составу присоединилась Кармела Лэниадо, которая сыграет девушку по имени Вайолет, за чьим очаровательным фасадом скрыты садистские наклонности. Ожидается, что она появится как минимум в трех эпизодах. В остальном создатели «Ведьмака» не сообщают, какие персонажи будут во втором сезоне.

О чем будет второй сезон «Ведьмака»?

Первый сезон был практически полностью основан на сборнике рассказов Анджея Сапковского «Последнее желание», но продолжение, по словам продюсера Томека Багиньски, не будет адаптацией конкретной книги.

«На самом деле в книгах историй гораздо больше, чем мы смогли бы впихнуть в восемь серий. Так что нам пришлось чрезвычайно осторожно выбирать, какие истории мы хотим рассказать», — признался Багиньски, но не раскрыл, какие именно книги взяты за основу.

Как второй сезон «Ведьмака» будет отличаться от первого?

В продолжении шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрик планирует отказаться от скачков между разными отрезками во времени. Второй сезон станет гораздо более прямолинейным и сконцентрируется на отношениях Геральта, Цири и Йеннифэр, которые долгое время шли друг к другу.

«Такая структура повествования была выбрана, чтобы мы могли рассказать истории о Геральте, но при этом Цири и Йеннифэр оставались частью сюжета, — говорит Хиссрик. — Их истории не происходили одновременно, и мы понимали, что придется немного поиграть со временем. Это точно изменится во втором сезоне, так как их истории начали сходиться в одной точке».

Что еще делает Netflix с «Ведьмаком»?

Пока идут съемки второго сезона, стрим-сервис запустил в производство полнометражный анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка». Проект разрабатывает Хиссрик совместно со сценаристом третьего эпизода сериала Бо ДеМайо, а героем станет Весемир — один старейших ведьмаков и наставник Геральта. За производство отвечает корейская студия анимации Studio Mir, выпустившая мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Легенда о Корре».

О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Источник: Redanian Intelligence

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