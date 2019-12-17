Билли Айлиш представила меланхоличную песню для нового фильма о Бонде

Заглавная композиция — неотъемлемая часть франшизы о британском супершпионе Джеймсе Бонде, начиная с «Доктора Ноу». Она задает настроение всему фильму, и для 25-й части «Не время умирать» 18-летняя Билли Айлиш написала меланхоличную, трагичную песню, которая превосходно подчеркивает последнее появление Дэниэла Крэйга в образе агента 007.

В «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

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