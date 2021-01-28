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Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена

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Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря. В будущем дизайн костюма может измениться, но пока зрителей ждет Бэтмен в мощной броне с символом, словно сложенным из фрагментов огнестрельного оружия.

Фанаты уже высветили видео, убрав красный фильтр, благодаря чему появилась возможность рассмотреть костюм получше.

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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