Тизер «Легенды о Зеленом рыцаря»: Фантасмагория от режиссера «Истории призрака»

Дэвид Лоури давно зарекомендовал себя как режиссер, способный работать практически в любом жанре. Он развлек зрителя в семейном фильме «Пит и его дракон» и заставил плакать в меланхоличной «Истории призрака», а его «Старик с пистолетом» — гимн неутомимому жизнелюбию. В своем новом фильме «Легенда о Зеленом рыцаре» Лоури взялся за английские легенды, сделав на их основе гипнотическую картину о храбрости и чести.

Сюжет фильма основан на английской поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Во время празднования Нового года в Камелоте на пиршество приходит Зеленый рыцарь и предлагает пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день он нанесет ответный удар. Молодой Гавейн принимает вызов и отрубает рыцарю голову, однако тот ставит ее на место, напоминает Гавейну о встрече и удаляется. В попытке найти ответы Гавейн отправляется в странствия и в назначенный срок приходит на место встречи и узнает правду о Зеленом рыцаре.

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