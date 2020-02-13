Тимур Бекмамбетов выпустит военную картину «Девятаев» в вертикальном формате

Военная лента о советском летчике «Девятаев», продюсером которой выступает Тимур Бекмамбетов, станет первым полнометражным проектом, снятым одновременно в двух форматах — горизонтальном и вертикальном. Павел Прилучный исполнит в фильме главную роль. Выход картины запланирован на 2021 год.

Действие развернется в период Второй мировой войны. Советский пилот Михаил Девятаев, подбитый в воздушном бою, попал в плен и был переправлен в лагерь для военнопленных. После неудачной попытки побега Девятаева отправили в лагерь смерти, откуда он попал в концлагерь на остров Узедом, где в ракетном центре Пенемюнде шли разработки крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2». 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на нем побег.

Девятаев и его товарищи добрались до советских частей, где совершили вынужденную посадку после обстрела зенитными орудиями. Впоследствии благодаря информации, предоставленной группой Девятаева, союзные войска полностью уничтожили секретные объекты немецкой армии, лишив противника последней надежды на победу.

На данный момент неизвестно, о каком вертикальном формате идет речь. Проект может быть сделан с применением технологии захвата экрана screenlife, когда происходящее разворачивается на экране телефона или монитора компьютера, хотя это плохо вписывается в сюжет картины. В основе screenlife-проектов лежит максимальная реалистичность происходящего без лишней графики.

Другой вариант — вертикальный сериал, сделанный специально для просмотра с телефона. В этом случае повествование разбивается на 10—15-минутные фрагменты, в которые укладываются события. Такой формат, однако, ограничивает кинематографистов, так как в кадре могут одновременно находиться много актеров, ведь иначе зрителю сложнее воспринимать происходящее.

Бекмамбетов активно занимается продвижением популяризированного им формата screenlife. Одним из первым screenlife-проектов продюсера стал хоррор «Убрать из друзей» 2015 года, действие которого не покидало пределов экрана компьютера. Лента оказалась чрезвычайно прибыльной и при бюджете в 1 млн долларов собрала в мире 62 миллиона. Вышедший в 2016 году «Взломать блогеров» обернулся провалом. Самым популярным стал триллер «Поиск», собравший положительную критику и 75 млн долларов.

Впоследствии Бекмамбетов спродюсировал для Snapchat screenlife-хорроры «Мертвая ночь» и «Воскресшие». Совместно со студией «История будущего» Бекмамбетов выпустил документальный сериал «1968. Digital», рассказывающий через экран смартфона истории людей в 1968 году. В планах также безымянная screenlife-картина о трагедии в Керчи, когда в октябре 2018 года в местном колледже произошло массовое убийство.

Согласно источникам Deadline, планируется сделать две версии картины «Девятаев» — для российского рынка и для международного. Во втором случае в фильм, который выйдет под названием «V2: Побег из ада» (V2. Escape From Hell), будут включены другие сцены, а действие начнется с бомбардировки Лондона.

Источник: Screenlifer

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