Брюс Уиллис в фантастике «Космический грех» и еще 17 новостей дня

Название и сюжет проекта не раскрываются. В картине также снимутся Марго Робби и Кристиан Бэйл. Старт съемок запланирован на апрель 2020-го.

Источник: THR

Аудиосериал Глуховского рассказывает о мире, в котором Россия пережила гражданскую войну. В результате Москва отделилась от остальной страны и превратилась в самостоятельное государство Московию. На его восточной границе, в Ярославле, расположен стратегический пост, охраняющий последний уцелевший мост через Волгу, соединяющий новое государство со старой Россией. Именно здесь начинают происходит странные, пугающие события. Шипенко снимет сериал в рамках сделки с кинокомпанией Yellow, Black and White.

Источник: ТАСС

Epix продлил сериал «Крестный отец Гарлема» на второй сезон

Действие проекта разворачивается в Гарлеме 1960-х. Гангстер по имени Бампи Джонсон — близкий друг Малкольма Икса, контролирующий торговлю наркотиками, подпольные казино и проституцию в районе — оказывается в эпицентре столкновения между криминальным миром и движением за гражданские права. Первый сезон сериала прямо сейчас доступен для просмотра по подписке на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

В центре сюжета — молодой авантюрист Артем, который встречает некогда легендарного похитителя предметов искусства Феликса. Старая школа и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности, «N 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее новому мужу. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

Синтия Эриво исполнит главную роль в фантастической картине «Перевозчик» (Carrier)

Сюжет вращается вокруг Рэйлин — водителя грузовика, которая из желания заработать денег для больного отца соглашается доставить загадочный груз. Вскоре она понимает, что груз — угроза для всего мира, и за обладание им сражаются самые разные силы. Режиссер и сценарист — Дэн Бланк.

Источник: Deadline

Экранизация одноименного романа Томаса Саваджа, фильм расскажет о двух братьях — Филе (Бенедикт Камбербэтч) и Джордже Бёрбанках (Джесси Племонс), владельцах крупнейшего ранчо в Монтане. Несмотря на родство, братья мало похожи друг на друга. Фил отличается умом и жесткостью, а Джордж — добротой и любовью к порядку. Когда Фил узнает, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз (Кирстен Данст), он решает использовать ее сына Питера, чтобы уничтожить их брак. Джейн Кэмпион поставит картину.

Источник: Deadline

Постер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада»

Проект вернется на экраны 15 марта. Первый и второй сезоны «Мира Дикого Запада» сейчас доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Брюс Уиллис исполнит главную роль в боевике «Космический грех» (Cosmic Sin)

В центре сюжета — группа воинов и ученых, которые должны спасти человечество от нашествия инопланетной расы, способной заражать и захватывать тела людей. Кори Лардж и Эдвард Дрейк написали сценарий и поставят картину.

Источник: Deadline

Джордж Маккэй и Лили-Роуз Депп снимутся в фильме «Волк» (Wolf)

Действие развернется в доме, где живут молодые люди, считающие себя животными. Один из них думает, что он волк, пока жестокое обращение врачей не заставляет его столкнуться с правдой. Натали Бьянчери занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Современный Лондон, разрываемый на части войной между бандами после убийства главы одной из группировок. Неожиданно образовавшееся пустое место рискует нарушить хрупкий баланс криминального мира, а сын убитого жаждет мести и готов в поисках убийцы утопить город в крови.

Люси Панч присоединилась к актерскому составу комедии «Тихая ночь»

Подробности сюжета картины не раскрываются. Известно лишь, что действие происходит в Великобритании под Рождество. В центре повествования — большая семья, отмечающая праздник. Камилль Гриффин дебютирует в полнометражной режиссуре и поставит картину.

Источник: Deadline



Мартин Фриман получил роль в сериале «Ангелина»

Проект расскажет о певице и модели Ангелине, прославившейся в 1980-е. Урожденная Рени Голдберг, она появилась на свет в Польше в 1950-е, откуда вместе с семьей перебралась в Штаты. Спустя годы она изобрела для себя в Америке новый образ — роскошной и яркой блондинки Ангелины, разъезжающей по Голливуду на розовом кадиллаке и известной благодаря рекламирующим ее билбордам. Эмми Россам исполнит в мини-сериале главную роль. Премьера «Ангелины» состоится на стрим-сервисе Peacock.

Источник: THR

Сюжет фильма основан английской поэме «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Во время празднования Нового года в Камелоте на пиршество приходит Зеленый рыцарь и предлагает пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день он нанесет ответный удар. Гавейн принимает вызов и отрубает рыцарю голову, однако тот ставит ее на место, напоминает Гавейну о встрече и удаляется. В назначенный час Гавейн приходит на место встречи и узнает правду о Зеленом рыцаре.

Сюжет вращается вокруг университетского преподавателя Леды (Колман), которая наслаждается отдыхом на побережье. Со временем ее вниманием полностью завладевают Нина (Джонсон) и ее маленькая дочь, за которыми Леда наблюдает на пляже. Постепенно поведение Нины и ее семьи вызывают в памяти пугающие и странные воспоминания о ее собственном материнстве. Мэгги Джилленхол дебютирует в режиссуре и поставит картину.

Источник: Deadline

Аквафина исполнит главную роль в фильме «Машины для баккары» (Baccarat Machine)

Картина, вдохновленная статьей в журнале Cigar Aficionado, расскажет о картежнице Чун Йин Сунь, которая ради крупного выигрыша объединяется с игроком в покер Филом Айви. С помощью техники сортировки по краю, когда значение карты определяется по крошечной неровности в обрезке, им удается сорвать куш.

Источник: Variety

В центре сюжета — будущий рыцарь Тиури, которому поручают доставить жизненно важное послание в мире, где идет жестокая война между тремя королевствами. Сериал выйдет на Netflix 20 марта.

Лорен Грэм снимется в продолжении спортивной комедии «Могучие утята»

Оригинал 1992 года рассказывал об адвокате Гордон Бомбее, который когда-то играл в хоккей. Через много лет судьба снова дает ему шанс вернуться в большой спорт. За правонарушение он приговорен городскими властями к общественным работам в качестве тренера детской хоккейной команды, самой худшей в лиге. Сериал-продолжение разрабатывается для стриминг-платформы Disney+.

Источник: Deadline

Кристен Риттер исполнит главную роль в сериале о серийной убийце

Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что создатели планируют сделать черную комедию о женщине-убийце. Нахнатчка Кхан разрабатывает проект.

Источник: Deadline

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