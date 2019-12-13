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Тайка Вайтити рассказал о работе с Marvel и состоянии «Акиры»

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В беседе с Variety лауреат премии «Оскар» за сценарий «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити обсудил съемки фильмов студии Marvel, опроверг причастность к «Звездным войнам» и признался, что экранизацию манги «Акира» пришлось перенести именно из-за «Тор: Гром и любовь».

«Весь проект заморозили, — заметил Вайтити по поводу «Акиры». — Нам пришлось несколько раз сдвигать даты, пока они не залезли на даты „Тора“, который было невозможно перенести. Так что „Акиру“ в итоге задвинули на два года вперед».

По словам режиссера, на данный момент он не уверен, что в будущем вернется к «Акире», работа над которым начнется в лучшем случае после «Тора». Экранизация точно состоится, считает Вайтити, но сомневается, что через два года сможет взяться за проект.

Сейчас Вайтити занят на спортивной комедии «Следующий гол — победный» о футбольной сборной Новой Зеландии. Режиссер находится на стадии монтажа и планирует выпустить картину в конце года. Параллельно ему предстоит приступить к съемкам «Тора 4», в котором Джейн Фостер, героиня Натали Портман, должна стать новым богом грома. Фильм частично основан на комиксах Джейсона Аарона, где Фостер боролась с раком, но Вайтити не может точно сказать, какие сюжетные линии в итоге попадут в фильм.

«Мы не знаем. Комикс во многом нас вдохновил и повлиял на первые версии сценария, — говорит Вайтити. — Но в Marvel мы все постоянно меняем. Сейчас я одно скажу, а через два года все будет прямо противоположно или этого вообще не будет. Мы продолжаем писать даже на стадии постпродакшена».

«Мы тестирует фильмы, — продолжает постановщик. — Мы две недели занимались досъемками „Тор: Рагнарёк“. Там были сильные, кардинальные изменения в персонажах и истории. Переснимали целые сцены. Мне кажется, именно поэтому они настолько хороши. Они неустанно пытаются делать хорошее кино».

Вайтити отметил, что не переживает из-за пересъемок/досъемок и не видит проблемы в желании вернуться к проекту и попробовать что-то исправить.

В конечном счете речь зашла о «Звездных войнах» из-за причастности Вайтити к сериалу «Мандалорец», для которого он поставил восьмой эпизод. 17 января появилась информация, что студия Lucasfilm обратилась к Вайтити с предложением разработать и поставить один из будущих фильмов франшизы. Режиссер отрицает, что какие-либо переговоры имели место, и списывает все на попытки людей выдать желаемое за действительное.

«Хотелось бы мне, чтобы была история получше, — признался Вайтити. — Скажу так. Идут ли обсуждения по „Звездным войнам“? Типа ну да, я в 1996 году обсуждал с друзьями, насколько клевые „Звездные войны“. Они отталкиваются от этого».

«Мне кажется, они видят меня с людьми, особенно с теми, кто связан со „Звездными войнами“, и думают, что идут какие-то важные разговоры. Я бы **** очень хотел. Я бы хотел сделать любой фильм, если бы это было разумно и не стало карьерным самоубийством», — заключил режиссер.

Источник: Variety

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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