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Находка дня: Персонажи Disney в стиле Хаяо Миядзаки

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Художник из Джакарты Андхика Муксин — большой поклонник мультфильмов Disney и регулярно использует популярных персонажей в своих работах (часто изображая их в не самом лучшем свете). Однажды он решил совместить Золушку, Белоснежку и прочих героинь историй Disney с анимационным стилем Хаяо Миядзаки, в результате чего на свет появилась серия интересных иллюстраций.

Муксин также изобразил, как на самом деле снимаются мультфильмы — с использованием большого количества хромакея и людей в зеленых костюмах.

С остальными работами художника можно ознакомиться в Instagram.

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