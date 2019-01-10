Рик Морэнис вернется в сиквеле комедии «Дорогая, я уменьшил детей»

Рик Морэнис вновь исполнит роль изобретателя Уэйна Залински в продолжении комедии 1989 года «Дорогая, я уменьшил детей». Актер достиг соглашения со студией Disney, которая разрабатывает сиквел под названием «Уменьшенные» (Shrunk). Режиссер оригинала Джо Джонстон планирует поставить картину, а Джош Гад исполнит в фильме главную роль — сына Залински, который тоже случайно уменьшает своих детей.

«Уменьшенные» станут первым крупным проектом Морэниса, который более 20 лет не появлялся на большом экране. В конце 1990-х актер оставил карьеру в кино, чтобы полностью посвятить себя заботе о жене и воспитанию детей. Он озвучивал персонажей мультфильмов, но игнорировал предложения сняться в сериалах и фильмах.

По сюжету комедии гениальный, но рассеянный Залински изобрел электромагнитную машину, которая может уменьшать предметы. Пока он делал доклад о своем достижении, его дети, прихватив с собой и соседских, случайно запускают устройство и превращаются в крошечных человечков. Они оказываются на собственном газоне, который превращается для них в непроходимые джунгли, знакомятся с некоторыми населяющими газон насекомыми.

Фантастическая комедия привлекла зрителей и при бюджете в 18 млн долларов собрала в американском прокате 130 млн долларов. В 1992 году вышло продолжение «Дорогая, я увеличил ребенка», в котором Залински изобрел машину по увеличения предметов. Бюджет продолжения вырос до 40 млн долларов, но сиквел не смог повторить успех оригинала, и его касса составила 58 млн долларов. В 1997-м свет увидел телефильм «Дорогая, мы себя уменьшили». С 1997-го по 2000-й выходил телесериал «Дорогая, я уменьшил детей», но уже без участия Морэниса и остального актерского состава.

Источник: Deadline

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