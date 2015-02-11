Студия Disney начала работу над сиквелом «Аладдина»

Джон Гэйтинс («Конг: Остров Черепа») и Андреа Берлофф («Кровный отец») напишут для студии Disney сценарий продолжения фильма Гая Ричи «Аладдин». На данный момент проект находится на самой ранней стадии разработки, и подробности сюжета отсутствуют. Неизвестно также, займет ли Ричи режиссерское кресло сиквела.

В августе 2019-го продюсер «Аладдина» Дэн Лин намекнул на готовящееся продолжение. По его словам, они не планируют «снимать покадровый ремейк чего-либо, что уже было сделано», но обратились к сиквелам мультфильма «Аладдин» в поисках подходящих источников вдохновения.

Оригинальный «Аладдин» вышел в 1992 году, когда студия Disney регулярно выпускала сиквелы успешных мультфильмов на домашних носителях. В 1994 году вышло «Возвращение Джафара», а в 1996-м появилось третье продолжение — «Аладдин и король разбойников». Также существует мультсериал «Аладдин», выходивший с 1994-го по 1995-й.

«Аладдин» Ричи — один из нескольких ремейков классики Disney, выпущенных в 2019 году. Отзывы на фильм были неоднозначными (57% «свежести» на Rotten Tomatoes), но зрители достаточно тепло приняли проект, что позволило ему собрать в мировом прокате 1,03 млрд долларов.

Источник: Variety

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