Кадры из блокбастера «Чудо-женщина: 1984» и еще 13 новостей дня

Главный герой проекта, ранее называвшегося «Экшен-сцена», — актер (Харт), который устал сниматься в комедиях и хочет стать звездой боевиков. Ему подворачивается шанс получить роль мечты, но сперва он должен пережить обучение в школе для экшен-героев, которой руководит безумный преподаватель (Джон Траволта). Теперь ему предстоит пройти через серию немыслимых экшен-сцен в компании других студентов. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса Quibi.

Источник: Deadline

Марго Робби присоединилась к актерскому составу нового фильма Дэвида О. Расселла

Название и сюжет проекта не раскрываются. Главную роль исполнит Кристиан Бэйл. Старт съемок запланирован на апрель 2020-го.

Источник: Deadline

Детективный роман, написанный в 1939 году, рассказывает о группе незнакомых друг с другом человек, которых приглашают в великолепный замок, расположенный на острове. Собравшись за большим обеденным столом, гости с удивлением узнают, что хозяев нет в доме, а единственные живущие здесь — семейная пара слуг. Именно они ставят собравшимся граммофонную запись, которая обвиняет всех в убийствах. Неизвестный голос обещает всем соответствующее их преступлению наказание. Гости, которые не могут уехать с острова, оказываются в ловушке. Кто-то начинает убивать по очереди всех, кто собрался в замке.

Источник: Deadline

Первые кадры и постер из фильма «Французский диспетчер»

«Французский диспетчер» — экранизация историй из последнего выпуска американского журнала, публиковавшегося в ХХ веке в вымышленном французском городе. По замыслу режиссера Уэса Андерсона фильм должен стать любовным признанием к журналистике. О каких историях идет речь и сколько сюжетных линий будет в ленте — неизвестно.

Главный герой картины — водитель грузовика, специализирующийся на транспортировке по зимней ледяной дороге (Лиам Нисон). Когда на дальнем севере Канады происходит обрушение алмазной шахты, он должен возглавить сложнейшую миссию и переправить спасательную операцию по замерзшему озеру, чтобы помочь застрявшим под землей шахтерам. Он думает, что самое страшное — хрупкий лед под колесами и массивная снежная буря, и не подозревает, какая угроза ждет его впереди. Режиссер — Джонатан Хенсли.

Источник: Deadline

Гугу Эмбата-Ро присоединилась к актерскому составу сериала «Локи»

Сюжет мини-сериала не раскрывается. Известно лишь, что героем проекта станет Локи из «Мстителей» 2012 года. В результате действий Железного человека, Капитана Америка и Человека-муравья во время хрононалета в «Мстители: Финал» Локи получил Тессеракт и смог сбежать. Получив свободу, Локи отправился в путешествие по человеческой истории, влияя на исход важных событий. Том Хиддлстон вернется в роли Локи. Кейт Херрон займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Ди Риис напишет и поставит экранизацию оперы «Порги и Бесс»

Постановка Джорджа Гершвина — зарисовки из жизни рыбацкого поселка, облаченные в форму куплетов, колыбельных, блюзов и танцев, и соединяющиеся в захватывающую историю о любви.

Источник: Deadline

Кадры из фильма «Чудо-женщина: 1984»

Сюжет сиквела вращается вокруг миллиардера Максвелла Лорда, мечтающего вознестись до уровня настоящего божества. При помощи доктора Барбары Энн Минервы, специалиста по древней истории, Лорд надеется найти магический артефакт, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. Очередная находка оказывает на Минерву неожиданный эффект — превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Источник: Entertainment Weekly

И’лан Ноэль исполнит главную роль в черной комедии «Много ничего» (A Lot Of Nothing)

Фильм рассказывает о супругах из пригорода Лос-Анджелеса, которые решают лично разобраться с соседом-полицейским, убившим безоружного водителя. Мо дебютирует в полнометражной режиссуре и поставит картину.

Источник: Deadline

Майкл Чернус получил роль в хоррор-комедии «Оборотни внутри» (Werewolves Within)

«Werewolves Within» — многопользовательская VR-игра, сделанная по принципу настольной игры «Мафия», где игроки должны выяснить, кто из собравшихся на самом деле оборотень. Джош Рубен поставит картину.

Источник: Deadline

Одетт Эннэйбл присоединилась к актерскому составу продолжения сериала «Тридцать-с-чем-то»

Оригинал рассказывал о супругах Майкле и Хоуп из Филадельфии, которые каждый день борются со страхами и реальными проблемами, характерными для большинства людей их возраста. Сериал, созданный Маршаллом Херсковицем и Эдвардом Цвиком, стартовал в 1987 году и просуществовал четыре сезона, завершившись в 1991-м. Героями продолжения должны стать дети персонажей оригинала.

Источник: Deadline

Закари Ливай и Коул Спроус снимутся в музыкальной комедии «Под прикрытием» (Undercover)

О новом проекте Ливай объявил в Instagram.

В центре сюжета — Джек (Ливай), бывший рокер, оставивший музыку ради семьи. В попытке свести концы с концами он тайно присоединяется к группе своего сына, Бена (Спроус), которая выступает на свадьбах. Некоторое время Джеку удается продержаться под прикрытием, но в конечном итоге его личность раскроют, и ему придется стать для Бена настоящим отцом. Режиссер и сценарист — Стив Пинк.

Джонатан Такер исполнит главную роль в сериале «Обломки» (Debris)

Проект расскажет об агенте ЦРУ Брайане Беневенти и оперативнице MI6 Финоле Джонсмаст, которые вместе расследуют последствия крушения инопланетного корабля на Земле. Дж. Х. Уаймен разработает сериал для канала NBC.

Источник: Deadline

Хантер Кинг получила роль в вестерн-сериале «Проспект» (Prospect)

Главная героиня — школьная учительница из Бостона Эбигейл Лэнсинг, которая отправляется на запад, в городок Проспект. Она думает, что ее ждут школьники, готовые к знаниям, но вместе сталкивается с буйными и непокорными работниками ранчо. Создатели проекта — Шерри Билсинг и Эллен Пламмер.

Источник: Deadline

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