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Трейлер 2-го сезона «Видоизмененного углерода»: Энтони Маки в поисках прошлого

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Трейлер второго сезона сериала «Видоизмененный углерод» обещает еще больше тайн, фантастики и экшена. Наемнику и профессиональному революционеру Такеши Ковачу, который теперь обладает внешностью Энтони Маки, придется пробиваться сквозь толпы противников, чтобы добраться до своей возлюбленной Куэллкрист Фальконер.

«Видоизмененный углерод» — адаптация одноименного романа Ричарда Моргана. Действие разворачивается через 300 лет в будущем, где человечество победило смерть, переселяя сознание из одного тела в другое. В первом сезоне роль Ковача исполнил Юэль Киннаман.

Бывший военный спецназовец и повстанец Ковач отбывал срок в тюрьме в виде сознания без тела, пока его не вернул в мир миллиардер Бэнкрофт. Он нанял Ковача расследовать гибель одного из своих тел. На первый взгляд, это явное самоубийство, но Бэнкрофт считает себя неспособным на такой поступок, а воспоминания о последних минутах жизни уничтожены метким выстрелом в запоминающее устройство. Ковач начинает расследование и оказывается втянутым в опасную игру, которой заправляют самые могущественные люди мира.

Постер второго сезона:

Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет на Netflix 27 февраля 2020 года.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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