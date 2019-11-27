Видео со съемок «Отряда самоубийц 2»: Новый образ для Харли Квинн

В сети появилось короткое видео со съемочной площадки второго «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна в Панаме. Сторонним наблюдателям удалось поймать на камеру сцену с участием Харли Квинн в исполнении Марго Робби. В видео антигероиня появляется в новом образе — с черными и красными косичками, в красном платье. Она выскакивает из здания с копьем, ловит такси и уезжает.
Ранее на площадке также удалось снять Идриса Эльбу и Джона Сину.
На данный момент невозможно сказать, съемки каких сцен попали на камеру — отчасти потому, что до сих пор точно не известно, кого играют актеры. За исключением Робби, которая, как и ожидалась, вернулась в образе Харли.
«Отряд самоубийц 2» расскажет об очередной команде суперзлодеев, собранных Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса, действующего в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.
В первый «Отряд самоубийц» входили Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. В новом фильме невольными агентами правительства станут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. Предполагается, что разбираться они будут с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.
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