Видео со съемок «Отряда самоубийц 2»: Новый образ для Харли Квинн

В сети появилось короткое видео со съемочной площадки второго «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна в Панаме. Сторонним наблюдателям удалось поймать на камеру сцену с участием Харли Квинн в исполнении Марго Робби. В видео антигероиня появляется в новом образе — с черными и красными косичками, в красном платье. Она выскакивает из здания с копьем, ловит такси и уезжает.

Margot Robbie como Harley Quinn no set de the suicide squad!!!



A ERA DO VERMELHO E PRETO VEEEEM AAAAAAAAA 😍😍🥰 pic.twitter.com/ftN4SLlxoJ & mdash; Harley Quinn Brasil 💋 (@harleyBRquinn) February 11, 2020

Ранее на площадке также удалось снять Идриса Эльбу и Джона Сину.

На данный момент невозможно сказать, съемки каких сцен попали на камеру — отчасти потому, что до сих пор точно не известно, кого играют актеры. За исключением Робби, которая, как и ожидалась, вернулась в образе Харли.

«Отряд самоубийц 2» расскажет об очередной команде суперзлодеев, собранных Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса, действующего в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

В первый «Отряд самоубийц» входили Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. В новом фильме невольными агентами правительства станут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. Предполагается, что разбираться они будут с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.

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