Маколей Калкин рассказал о пробах для фильма Тарантино и дружбе с Майклом Джексоном

Звезда комедии «Один дома» Маколей Калкин дал редкое интервью изданию Esquire, в котором обсудил свое будущее и прошлое. Актер рассказал, что планирует создать семью со звездой Disney Брендой Сонг, признался, что пытался получить роль в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, и вновь вспомнил о своих отношениях с Майклом Джексоном.

«Начну со слов - и это не просто слова, а правда - он никогда ничего со мной не делал, — заявил Калкин по поводу своей дружбы с Джексоном, обвиненным в педофилии. — Я никогда не видел, чтобы он что-то делал. Сейчас мне вообще нет смысла что-либо скрывать. Парень умер. Не то, чтобы сейчас такая мода, но раз такое дело, то именно сегодня было бы самое время заговорить. И если бы мне было, что сказать, я бы точно это сделал. Но нет, я ничего не видел, Майкл ничего не делал».

Дружба между Джексоном и Калкином вызывала у общественности немало вопросов, особенно в свете обвинений музыканта в 2005 году в растлении малолетних. Когда поп-король и его отношения с детьми вновь оказались в центре внимания после выхода год назад документального фильма HBO «Покидая Нетландию», Калкин заявил, что они были просто друзьями, а Джексон видел в нем родственную душу.

Подробнее о скандале вокруг Джексона КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

В беседе с Esquire Калкин также рассказал, что пробовался на роль в фильме Тарантино, но не проговорился, кого именно он мог сыграть.

«Это был кошмар, — говорит актер. — Я бы и сам себя не взял на роль. Я ужасен на пробах, и это было мое первое прослушивание наверное, лет за восемь».

Несмотря на неудачу с Тарантино, Калкин постепенно начинает возвращаться на экраны. В 2019 году он снялся в мелодраме «Страна перемен» и появился в сериале «Куколка». По слухам, актер может вновь сыграть Кевина Маккаллистера в ремейке «Один дома», который сейчас разрабатывается для стрим-сервиса Disney+.

Источник: Esquire

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