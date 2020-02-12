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Находка дня: В Twitter предлагают название для сиквела «Достать ножи»

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В начале января Райан Джонсон заявил, что готовит сиквел детектива «Достать ножи». Через месяц студия Lionsgate подтвердила готовящееся продолжение, а теперь в Twitter встал вопрос: как назвать второй фильм? В официальном аккаунте картины попросили накидать вариантов, и пользователи с радостью ухватились за возможность пошутить.

«Убрать ножи»

«Достать ножи 2: С Адамом Драйвером»

«„Достать нож II“ (следующий, разумеется, „Дост3ть ножи“)».

«Джентльмен с Юга, который поднялся на холм и спустился в поисках нарушителя, совершившего отвратительнейшее преступление на обозначенном холме»

«Достать ножи 2: Без вилок»

«Звездные войны: Эпизод 9»

«Теперь это вилки»

«Два ножа»

«Достать ножи: Here We Go Again»

«Достать ножи 2: Электрическое Бугало»

«Достать ножи дважды: Ножи убраны обратно»

«Достать ножи 2: Пушки — это тоже ножи»

«Суперпотрясающая эмансипация Бенуа Бланка»

«Убери эти ножи, откуда взял, или клянусь»

«Кто достал ножи?»

«Достать ножи еще дальше»

«Затупить ножи»

«Достать ножи 2: Вот ЭТО нож»

«Достать ножи» — история частного детектива Бенуа Бланка, которого приглашают расследовать смерть знаменитого писателя Харлана Тромби. Считается, что старик покончил с собой, перерезав себе горло ножом, но Бланк подозревает, в деле далеко не все так просто. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.

Сюжет продолжения неизвестен, так как проект находится на самой ранней стадии разработки. Джонсон пока работает над сценарием. Точно известно, что в сиквеле будет полностью новый актерский состав, и только Дэниэл Крэйг вернется в роли Бланка. По словам режиссера, он не намерен затягивать со съемками второго фильма и рассчитывает закончить картину до 2021 года.

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