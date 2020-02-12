Находка дня: В Twitter предлагают название для сиквела «Достать ножи»

В начале января Райан Джонсон заявил, что готовит сиквел детектива «Достать ножи». Через месяц студия Lionsgate подтвердила готовящееся продолжение, а теперь в Twitter встал вопрос: как назвать второй фильм? В официальном аккаунте картины попросили накидать вариантов, и пользователи с радостью ухватились за возможность пошутить.

Alright we need title suggestions for the sequel! Drop em! 👇 & mdash; Knives Out (@KnivesOut) February 11, 2020

Knives In & mdash; Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) February 11, 2020 «Убрать ножи»

Knives Out 2: Adam Driver Is In It & mdash; Carrie Wittmer💩 (@carriesnotscary) February 11, 2020 «Достать ножи 2: С Адамом Драйвером»

KnIIves Out. (Followed, naturally, by Kniv3s Out.) & mdash; Josh Spiegel (@mousterpiece) February 11, 2020 «„Достать нож II“ (следующий, разумеется, „Дост3ть ножи“)».

The Southern Gentleman Who Went Up A Hill And Came Down A-Searchin’ For The Perpetrator Who Committed A Most Heinous Crime Upon The Top Of The Hereformentioned Hill & mdash; demi adejuyigbe (@electrolemon) February 11, 2020 «Джентльмен с Юга, который поднялся на холм и спустился в поисках нарушителя, совершившего отвратительнейшее преступление на обозначенном холме»

Knives Out 2: No Forks Given & mdash; just a villain of circumstance (@villaintheblank) February 11, 2020 «Достать ножи 2: Без вилок»

Star Wars: Episode IX — Keanu Ren (@LavaCastle) February 11, 2020 «Звездные войны: Эпизод 9»

This Time It’s Forks & mdash; Patrick Willems (@patrickhwillems) February 11, 2020 «Теперь это вилки»

2 Knives (2022) pic.twitter.com/zMl6qeZRWJ & mdash; It& #39; s Not Disney. It& #39; s Disney Prime Video. (@GetDisneyPrime) February 12, 2020 «Два ножа»

Knives Out: Here We Go Again & mdash; sarah (@sarahonfilm) February 11, 2020 «Достать ножи: Here We Go Again»

Knives out 2: Electric Boogaloo & mdash; mac kahey (@MacDoesIt) February 11, 2020 «Достать ножи 2: Электрическое Бугало»

Knives Out Times Two: Knives Back In & mdash; sloane (sipihkopiyesis) (@cottoncandaddy) February 12, 2020 «Достать ножи дважды: Ножи убраны обратно»

Knives Out 2: Guns Are Knives 2 & mdash; limited breadsticks (@limitlessjest) February 11, 2020 «Достать ножи 2: Пушки — это тоже ножи»

The Fantabulous Emancipation of One Benoit Blanc & mdash; ㅤnαkul.ㅤ (@itsNaCool) February 11, 2020 «Суперпотрясающая эмансипация Бенуа Бланка»

Put Those Knives Back Where They Came From Or So Help Me & mdash; Zack Ogle (@zackogre) February 11, 2020 «Убери эти ножи, откуда взял, или клянусь»

Who Let the Knives Out? & mdash; IGN (@IGN) February 11, 2020 «Кто достал ножи?»

Knives Outer & mdash; Nathan Sharp (@NateWantsToBtl) February 11, 2020 «Достать ножи еще дальше»

Knives Out 2: Now THIS is a knife. pic.twitter.com/MChEb1hZYd & mdash; Zing Pop Culture Aus (@ZingPopCulture) February 12, 2020 «Достать ножи 2: Вот ЭТО нож»

«Достать ножи» — история частного детектива Бенуа Бланка, которого приглашают расследовать смерть знаменитого писателя Харлана Тромби. Считается, что старик покончил с собой, перерезав себе горло ножом, но Бланк подозревает, в деле далеко не все так просто. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.

Сюжет продолжения неизвестен, так как проект находится на самой ранней стадии разработки. Джонсон пока работает над сценарием. Точно известно, что в сиквеле будет полностью новый актерский состав, и только Дэниэл Крэйг вернется в роли Бланка. По словам режиссера, он не намерен затягивать со съемками второго фильма и рассчитывает закончить картину до 2021 года.

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