Находка дня: В Twitter предлагают название для сиквела «Достать ножи»

В начале января Райан Джонсон заявил, что готовит сиквел детектива «Достать ножи». Через месяц студия Lionsgate подтвердила готовящееся продолжение, а теперь в Twitter встал вопрос: как назвать второй фильм? В официальном аккаунте картины попросили накидать вариантов, и пользователи с радостью ухватились за возможность пошутить.
«Достать ножи» — история частного детектива Бенуа Бланка, которого приглашают расследовать смерть знаменитого писателя Харлана Тромби. Считается, что старик покончил с собой, перерезав себе горло ножом, но Бланк подозревает, в деле далеко не все так просто. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.
Сюжет продолжения неизвестен, так как проект находится на самой ранней стадии разработки. Джонсон пока работает над сценарием. Точно известно, что в сиквеле будет полностью новый актерский состав, и только Дэниэл Крэйг вернется в роли Бланка. По словам режиссера, он не намерен затягивать со съемками второго фильма и рассчитывает закончить картину до 2021 года.
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