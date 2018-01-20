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В 2021 году студия Sony выпустит безымянный фильм по комиксам Marvel

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В графике релизов студии Sony появился безымянный проект, созданный совместно с Marvel, премьера которого запланирована на 8 октября 2021 года. На данный момент неизвестно, о каком фильме идет речь.

В 2020 году Sony выпустит два проекта, основанных на комиксах Marvel, — «Веном 2» и «Морбиус». В июле 2021 года свет увидит третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, но в остальном студия пока не раскрывает своих планов на франшизу о персонажах, связанных с популярным супергероем.

Вероятно, октябрь 2021 года зарезервирован для одного из фильмов, слухи о разработке которых периодически появляются в сети. Согласно разным источникам, студия планирует сделать сольные картины о нескольких противниках Человека-паука, включая Мистерио, Крейвена-охотника и Хобгоблина. Каких-либо подтверждений о готовящихся проектах пока не поступало.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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