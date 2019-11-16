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Режиссер «Холопа» заключил контракт с кинокомпанией Yellow, Black and White

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Клим Шипенко, постановщик фильмов «Холоп», «Салют-7» и «Текст», подписал трехлетний эксклюзивный контракт с кинокомпанией Yellow, Black and White. В рамках сделки Шипенко будет отвечать за производство сериальных и полнометражных проектов в качестве режиссера и продюсера.

«Это сотрудничество предложил Эдуард Илоян (совладелец Yellow, Black and White — Прим. ред.), но идея давно витала в воздухе, так как совместно мы сделали четыре фильма и уже работаем над проектами на разных стадиях производства. Некоторые из них уже написаны, какие-то пишутся, — рассказал Шипенко. — Как режиссеру это партнерство дает мне уверенность, что я буду снимать фильмы, которые мне нравятся, с теми продюсерами, с которыми я уже выстроил отношения и хочу продолжать работать. Мне кажется, у нас отлично получается работать в такой команде — с Эдуардом Илояном, остальными продюсерами и сотрудниками разных департаментов, с которыми мы отлично сработались на всех этапах производства и маркетинга фильмов».

Картина Шипенко «Текст», созданная совместно с Yellow, Black and White, в конце января взяла главный приз премии «Золотой орел». Комедия «Холоп», также снятая совместно с Yellow, Black and White, стала самым кассовым российским фильмом и вторым проектом в истории отечественного проката, преодолевшим отметку в 3 млрд рублей.

Режиссер рассказал, что на данный момент в разработке уже находятся исторический триллер, шпионская ретрокомедия, романтическая комедия Сони Карпуниной (Шипенко выступит продюсером) и постапокалиптический сериал, который Шипенко может поставить сам.

Сейчас в рабочем графике Шипенко значится проект о последних днях Сергея Есенина «Декабрь». Режиссер также разрабатывает для видеосервиса START многосерийную версию фильма «Текст».

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

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