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Шоураннер сериала «Ведьмак» частично вдохновлялась играми «The Witcher»

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Во время записи подкаста The Writer Experience шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик призналась, что в создании сериала ей частично помогли видеоигры серии «The Witcher». В играх CD Projekt она увидела яркие краски и жизнь, которые существуют, несмотря на окружающий ужас, и благодаря этому лучше поняла, какой должна стать экранизация.

«Знаете, я сама не геймер, но когда согласилась на проект, то нашла своего друга Мэтта Оуэна, большого фаната игр, и фактически настояла, чтобы он дал мне поиграть, — говорит Хиссрик. — И очень быстро я поняла, что прекратила. Так что я просто смотрела, как он играет, и пила пиво. И впитала вид мира. Я бы сказала, это самое важное, что я взяла из игры».

«Люди часто думают, что фэнтези очень грязное, суровое, ужасное, все происходит в темноте, — продолжает шоураннер. — Но, по правде говоря, „Ведьмак“ наполнен цветами, жизнью и прочим. Именно это я и увидела в играх — насколько красивым может быть мир. Это отличный баланс для фэнтези, ведь это настоящая жизнь, правильно? Даже в несчастье и реальной жизни солнце продолжает вставать и освещать мир, что может быть красиво, даже если рядом идет война. Именно это мы и взяли».

«Вдобавок, кажется, там есть множество маленьких пасхалок для геймеров типа: „Мы вас видим, мы знаем, что вы есть. И мы знаем, что вы любите Ведьмака не только из-за книг. Так что мы хотели добавить кое-что и для вас“», — заключила Хиссрик.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Сейчас идет работа над вторым сезоном «Ведьмака», сюжет которого, как призналась Хиссрик, будет гораздо более прямолинейным, без перемещений между разными временными отрезками. «Ведьмак» вернется на экраны в 2021 году, но точная дата релиза пока не сообщается.

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