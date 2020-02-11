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Видео дня: Сэмюэл Л. Джексон просит у Джорджа Лукаса фиолетовый световой меч

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Стараниями пользователя Reddit в сети появилось видео со съемок второго эпизода «Звездных войн», в котором Сэмюэл Л. Джексон и Джордж Лукас обсуждают возможные цвета световых мечей. «С кем мне поговорить насчет цвета своего светового меча?» — спрашивает Джексон в видео. Лукас пытается уклониться от вопроса и объясняет, что синие/зеленые для добрых джедаев, а красные — для злых ситхов. «Значит, никакого фиолетового?» — уточняет актер. Лукас сомневается, но в итоге соглашается сделать исключение для Мейса Винду в исполнении Джексона и выдать ему меч с фиолетовым лезвием.

В 2013 году Джексон рассказал, что попросил сделать для Винду уникальный световой меч в сцене битвы на арене в «Атаке клонов», в которой участвуют сотни джедаев. Актер переживал, что его будет не видно в толпе, и обратился к Лукасу с предложением изменить цвет своего меча. Так на свет появился меч одного из самых сильных джедаев, на рукоятке которого, по легенде, выгравировано «Bad motherfucker» на языке далекой-предалекой галактики.

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