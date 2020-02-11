Марк Руффало может сняться в сериале «Паразиты» и еще 11 новостей дня

Сюжет «Тор: Любовь и гром» не раскрывается. Известно лишь, что в продолжении в роли Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая предстанет в новом образе — Тора-женщины. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир, после того как Тор оказался его недостоин. По слухам, четвертый фильм будет связан с сюжетом сериала «Локи», который выйдет на стрим-сервисе Disney+. Предполагается, что именно благодаря Локи в основную киновселенную вернется молот Тора, разрушенный в «Тор: Рагнарёк». Вайтити поставит картину.

Источник: Variety

Марк Руффало может исполнить главную роль в мини-сериале «Паразиты»

Многосерийную адаптацию фильма, четырехкратного лауреата премии «Оскар», режиссер драмы Пон Джун-хо разрабатывает для HBO совместно с Адамом МакКеем. Предполагается, что мини-сериал станет расширенной версией картины, куда войдут сцены, которые не попали в полнометражных «Паразитов».

Источник: Collider

Подробности сюжета не раскрываются, но источники называют картину «комедийным боевиком с элементами остросюжетного фильма об ограблении». Главный герой картины — агент Интерпола, который пытается выследить и арестовать самого разыскиваемого похитителя произведений искусства на планете. Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот исполнят в фильме главные роли. Роусон Маршалл Тёрбер занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

25-й фильм о Джеймсе Бонде ожидается в российских кинотеатрах 9 апреля 2020 года.

Джош Пек исполнит главную роль в ремейке комедии «Тёрнер и Хуч»

В центре сюжета оригинала — профессиональный сыщик Скотт Тёрнер, который больше всего в жизни ненавидит беспорядок. В его жизни все заранее спланировано и предсказуемо. Все меняется, когда к нему попадает Хуч — самый неспокойный, самый невоспитанный и абсолютно не поддающийся дрессировке пес. Однако в конечном счете именно Хуч поможет Тёрнеру разобраться с особо сложным и опасным делом. Мэтт Никс разрабатывает 12-серийный ремейк для стрим-сервиса Disney+.

Источник: Deadline

Джеймс Бобин может поставить «Улику» (Cluedo) с Райаном Рейнольдсом

Проект основан на настольной игре «Cluedo», которая впервые увидела свет в 1944 году. Созданная музыкантом Энтони Э. Праттом, она рассчитана на трех-шестерых человек. Ход игры имитирует расследование убийства. Игровое поле представляет собой план загородного особняка, в котором произошло преступление. Необходимо выяснить, кто, где и чем убил хозяина дома, доктора Блэка. Под подозрением находится каждый игрок. Ранее к картине присматривался Джейсон Бейтман, который планировал поработать над сценарием вместе с Рейнольдсом и исполнить одну из главных ролей, но в итоге выбыл из проекта.

Источник: Deadline

Сильвестр Сталлоне исполнит главную роль в боевике «Маленькая Америка» (Little America)

Действие фильма развернется в недалеком будущем, где Америка потерпела экономический крах и превратилась в зону боевых действий. Азиатский миллиардер нанимает бывшего рейнджера армии США найти его дочь, которая пропала без вести в Гонконге. Вместе с сестрой девушки герой должен отправиться в опасный мир Маленькой Америки — отрезанный от остального города район, населенный иммигрантами из Штатов. Режиссер и сценарист — Роуэн Этейл.

Источник: Deadline

Кирнан Шипка и Дайан Крюгер снимутся в сериале «Среди акул»

Проект основан на одноименной картине 1994 года, которая рассказывала о Гае — амбициозном молодом сотруднике кинокомпании «Кистоун». Он работает на вздорного и грубого вице-президента Бадди Аккермана, помыкающего им и использующего его без зазрения совести. Героиней ремейка станет молодая ассистентка Лу (Шипка), работающая на Джойс (Крюгер), главу крупной голливудской студии.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Выжить»

В центре сюжета — Джейн и Пол, единственные выжившие после крушения самолета в заснеженных горах. Помощи ждать неоткуда, и они вынуждены сами добираться до цивилизации. Проект, основанный на одноименном романе Алекса Морела, выйдет на стриминг-платформе Quibi в апреле 2020 года.

Колин Минихан поставит триллер «Городская легенда» (Urban Legend)

Сюжет фильма вращается вокруг группы друзей — студентов колледжа, которые расследуют серию страшных убийств, напоминающих городские легенды и мифы из темных уголков интернета. Минихан написал сценарий.

Источник: Deadline

Лили Тейлор и Франсуа Арно снимутся в драме «Зимний дом» (The Winter House)

В центре сюжета — гениальная писательница, которая в поисках уединения приезжает зимой в отдаленный дом в Новой Англии. Там она встречает очаровательного мошенника, который выдает себя за сына хозяина дома. Окруженных снегом и непроходимым лесами, их постепенно начинает тянуть друг к другу. Кит Бойнтон написал сценарий и занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Действие оригинальной картины разворачивалось в Испании 1950-х. Главная героиня — Монтсе, чья агорафобия не дает ей покинуть квартиру в Мадриде. Ее единственной связью с реальностью является младшая сестра, на воспитание которой она потратила всю свою молодость. Все меняется, когда безрассудный сосед Карлос падает с лестницы и попадает к ним в квартиру.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.