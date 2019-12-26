Бокс-офис России: «Хищные птицы» не взлетели

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1. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (1-я неделя), 248 млн рублей, 785 тысяч зрителей, 41 161 сеанс

Россия не стала исключением в списке рынков, где новый кинокомикс DC испытывает трудности. За последние годы главные конкуренты Marvel приучили российских аналитиков к тому, что сборы их блокбастеров могут при удачном стечении обстоятельств показывать пусть не идентичные, но хотя бы близкие результаты. Очевидными успехами были три последних релиза DC в России: «Аквамен» (508 млн рублей в первый уик-энд), «Шазам!» (326 млн рублей на старте) и, конечно, «Джокер» (он стартовал с 637 млн рублей). Эти результаты повлияли на ожидания от «Хищных птиц». Никто не рассчитывал на повторение прошлогоднего достижения «Капитана Марвел» (621 млн рублей на старте), но штурм итогов того же «Шазама!» выглядел реальным.

Однако в итоге сборы «Хищных птиц» лучше сравнивать с другим кинокомиксом DC с женским персонажем в центре истории. Речь о «Чудо-женщине», заработавшей за первые четыре дня 221 млн рублей. У Харли Квинн, как видим, при более высокой популярности персонажа доходы лишь немногим выше. Причины такого отката универсальны. Во-первых, это возрастной рейтинг 18+, который не позволил попасть на сеансы значительной части целевой аудитории комиксов. Во-вторых, отсутствие оригинальности, особенно заметное на фоне «Джокера». Также следует обратить внимание, что большое количество пришедших на сеанс мужчин оставляют в сети негативные комментарии, сравнивая «Хищных птиц» с «Ангелами Чарли». И действительно, в феминистской концепции обоих фильмов немало общего. Видимо, такой подход к созданию массового продукта не в полной мере оправдывает себя, причем дело не только в России, где принято кивать на консервативно настроенную публику. На рынках, где аудитория вроде бы позитивнее воспринимает актуальную повестку, реакция зрителей такая же. Поэтому 500-миллионный рубеж, скорее всего, предел для этого фильма.

2. «1917» (2-я неделя), 62 млн рублей (-41%), 201 тысяча зрителей, 7429 сеансов

Не получив главные «Оскары», военная драма Сэма Мендеса лишилась шансов надолго задержаться в российских кинотеатрах. Впрочем, отзывы у фильма прекрасные, умеренное падение на второй неделе позволило ему преодолеть рубеж в 200 млн рублей. В общей сложности картина заработала 205 млн рублей. Повторение итоговых сборов «Дюнкерка» (318 млн рублей) выглядит вполне реалистичным.

3. «Плохие парни навсегда» (3-я неделя), 53 млн рублей (-60%), 183 тысячи зрителей, 8819 сеансов

Не слишком убедительное выступление «Хищных птиц» помогло этим «старым коням», которые потеряли лишь 60% кассы второго уик-энда и довели заработки в России до 571 млн рублей. Это больше финального результата последней части «Трех Иксов» (551 млн рублей). По итогам следующего уик-энда «Плохие парни» превзойдут сборы прошлогодних «Людей в черном» (593 млн рублей).

4. «Холоп» (7-я неделя), 50 млн рублей (-30%), 185 тысяч зрителей, 5662 сеанса

И вновь «Холоп» демонстрирует лучшую посещаемость в топ-10 — в среднем 32 человека на сеансе. Для сравнения: у «Хищных птиц» этот показатель равен 19. В копилке фильма уже 3,007 млрд рублей. Больше зарабатывал только «Аватар» (3,516 млрд рублей).

5. «Маленькие женщины» (2-я неделя), 44 млн рублей (-31%), 154 тысячи зрителей, 6341 сеанс

Костюмная драма Греты Гервиг за 11 дней собрала 131 млн рублей и обошла итоговые сборы «Австралии» (109 млн рублей с учетом СНГ) и «Светской жизни» (118 млн рублей).

6. «Игры с огнем» (1-я неделя), 36 млн рублей, 140 тысяч зрителей, 8701 сеанс

Семейная комедия Paramount стартовала на уровне проекта «Секса не будет!!!» (35 млн рублей) и не смогла дотянуть до «Семьи по-быстрому» (45 млн рублей).

7. «Кома» (2-я неделя), 33 млн рублей (-59%), 126 тысяч зрителей, 10 520 сеансов

Касса фантастического фильмы Никиты Аргунова за 11 дней составила 134 млн рублей. Это больше, чем было у проекта «За гранью реальности» за все время проката (127 млн рублей). Фильм занял последнее место в топ-10 по посещаемости — всего 11 человек на сеансе.

8. «Камуфляж и шпионаж» (5-я неделя), 16 млн рублей (-40%), 70 тысяч зрителей, 2683 сеанса

Мультфильм студии Blue Sky заработал в нашей стране 434 млн рублей. «Камуфляж и шпионаж» остается одним из лучших по посещаемости в топ-10 — 26 человек на одном сеансе. Больше только у «Холопа» и «1917» (27 человек).

9. «Марафон желаний» (3-я неделя), 15 млн рублей (-68%), 56 тысяч зрителей, 3721 сеанс

Комедия Даши Чаруши прощается с топ-10, собрав 225 млн рублей. Это больше итогового заработка «Трезвого водителя» (215 млн рублей).

10. «(НЕ)идеальный мужчина» (4-я неделя), 10 млн рублей (-67%), 41 тысяча зрителей, 2172 сеанса

Еще одна российская комедия заканчивает широкий прокат со сборами 515 млн рублей. Это практически повторение результата прошлогодней «Громкой связи» (528 млн рублей).

В ближайший уик-энд выходит мелодрама «Лед 2», и, кажется, она не оставит шанса конкурентам в борьбе за первую строчку. Для мужской аудитории будут работать «Джентльмены» Гая Ричи. Также в прокате феминистская драма «Скандал» с Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман в главных ролях.