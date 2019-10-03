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Фермеры ответили на слова Хоакина Феникса на вручении «Оскара»

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В благодарственной речи на церемонии вручения премии «Оскар-2020» Хоакин Феникс поднял важные для него вопросы расового и гендерного неравенства, экологии и обращения с животными. Слова актера об осеменении коров и молоке не остались без внимания со стороны молочных фермеров, которые выступили по этому поводу с официальным заявлением.

«У нас свободная страна со свободой выражения, но нам бы хотелось, чтобы Хоакин Феникс разговаривал с нами, а не о нас, — заявил Алан Бхерга, представитель Национальной федерации производителей молока. — Потому что сделай он это, он бы многое узнал о том, как сильно молочных фермеров заботит благосостояние животных».

«Это не первый случай, когда он делает подобные заявления, но в данном случае его слова привлекли больше внимания, так как были сказаны во время благодарственной речи на „Оскаре“», — добавил Бхерга.

Собравшиеся в зале очень тепло приняли речь Феникса. В ней он благодарил людей за второй шанс, который предоставили ему, и вспомнил о покойном брате Ривере Фениксе. Но основной темой его выступления стали именно экология и неравенство.

«Мы говорим о борьбе с убеждением, что одна нация, один народ, одна раса, один пол, один вид имеют право безнаказанно доминировать, использовать и контролировать других, — говорил Феникс со сцены. — Я думаю, что мы стали очень оторванными от мира природы. Многие из нас виновны в эгоцентрическом взгляде на мир. Мы думаем, что мы являемся центром вселенной. Мы вторгаемся в мир природы и грабим ее ресурсы. Нам кажется, что у нас есть право искусственно осеменять корову и забирать ее ребенка, даже несмотря на то, что животное очевидно страдает».

Феникс уже много лет занимается активистской деятельностью. Он выступает против изменений климата и придерживается полностью веганской диеты, которая исключает все продукты животного происхождения. В начале года его арестовали во время акции на ступенях Капитолия, а получив награду Актерской гильдии, Феникс прямо в смокинге отправился на скотобойню, чтобы принять участие в митинге в защиту свиней. Получив приз Британской киноакадемии BAFTA, актер рассказал со сцены о расизме в киноиндустрии.

О других важных и интересных моментах церемонии КиноПоиск рассказывал в материале здесь. С победителями «Оскара-2020» можно ознакомиться тут.

Источник: Milwaukee Journal Sentinel

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