Сборы комедии «Холоп» в России превысили 3 млрд рублей

Комедия Клима Шипенко «Холоп» стала второй картиной, преодолевшей в российском прокате отметку в 3 млрд рублей. С кассой в 3,01 млрд рублей фильм сейчас уступает лишь блокбастеру «Аватар», который собрал в отечественном прокате 3,51 млрд рублей.

«Холоп» показал неплохой результат и в международном прокате, где картина собрала уже 1,7 млн долларов.

Ранее «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Лента Шипенко — третий отечественный проект, преодолевший в прокате отметку в 2 млрд рублей, и тринадцатый собравший больше 1 млрд рублей.

В центре сюжета «Холопа» — мажор Гриша, сын богатого бизнесмена, чье поведение доводит отца до белого каления. В попытке исправить ребенка вместе с другом-психологом папа придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века; Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Герои рассчитывают исправить Гришу, но в итоге все идет не по плану.

Источник: Пресс-служба «Централ Партнершип»

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.