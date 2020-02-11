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Трансляция «Оскара-2020» показала худший результат в истории церемонии

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Популярность церемонии вручения премии «Оскар» упала по сравнению с показателями предыдущих лет. Награждение 2020 года показало худший результат в истории награды. 92-я церемония привлекла 23,6 миллиона зрителей, что на 6 миллионов меньше трансляции 2019-го, которую посмотрело 29,6 миллиона, и на 3 миллиона меньше награждения 2018 года (26,5 миллиона зрителей).

Упал также и зрительский рейтинг церемонии. Согласно отчету компании Nielsen, среди зрителей в возрасте от 18 до 49 лет награждение получило оценку в 5,3, на 30% ниже результата «Оскара-2019», рейтинг которого составил 7,7.

«Оскар», тем не менее, остается самой популярной церемонией наградного сезона. 92-я церемония вручения премии киноакадемии опередила музыкальную награду «Грэмми» на 5 миллионов зрителей и «Золотой глобус» на 5,3 миллиона.

Падение просмотров сейчас происходит повсеместно у большинства телетрансляций. Зрительские привычки сильно изменились, особенно по сравнению с 2014 годом. «Золотой глобус — 2020» привлек на 2% меньше зрителей, чем в 2019 году — это худший результат за последние восемь лет. Церемония вручения телепремии «Эмми-2019» стала наименее популярной в истории награды.

С победителями «Оскара-2020» можно ознакомиться здесь. О других важных и интересных моментах церемонии КиноПоиск рассказывал в материале «Проделки Тайки Вайтити и речь Хоакина Феникса: Главные моменты „Оскара-2020“ и реакции на них».

Источник: Variety

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