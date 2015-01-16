Студия Warner сменила название фильма «Хищные птицы» на «Харли Квинн»

На сайтах сетей американских кинотеатров Cinemark и AMC появилось новое название картины «Хищные птицы» — «Харли Квинн: Хищные птицы». Фильм был переименован после обращения студии Warner, которая рассчитывает таким образом исправить положение после слабого старта картины.

Несмотря на положительную критику и высокую оценку зрителей (80% «свежести» на Rotten Tomatoes и B+ на CinemaScore), «Хищные птицы» демонстрируют в прокате низкие показатели. По прогнозам аналитиков, за первые выходные фильм мог собрать около 50 млн долларов, тогда как студия оценивала сборы дебютного уик-энда скромнее, в 45 млн долларов. В итоге в американском прокате картина собрала лишь 33 млн долларов, а международный бокс-офис составил 48 млн долларов. На данный момент общая касса фильма — 81 млн долларов при заявленном бюджете в 100 млн долларов. Согласно источникам Variety, чтобы отбиться, «Хищным птицам» надо заработать в районе 250 млн долларов.

Эксперты считают, что в низкой кассе отчасти виновато громоздкое название ленты, которое отталкивает потенциального зрителя. Посетителям кинотеатров также ничего не говорят «Хищные птицы», вынесенные в начало. Большинство зрителей просто не знакомы с этими персонажами DC, из-за чего фильм выглядит как проект исключительно для фанатов.

«Их главная ошибка — они не сконцентрировались на ней, — говорит Джефф Бок, аналитик бокс-офиса компании Exhibitor Relations. — Ее имя известно, и тот факт, что Warner не назвала фильм „Харли Квинн“, — огромный промах».

В центре сюжета картины Кэти Янь — бывшая подружка Джокера, Харли Квинн (Марго Робби), которая собирает команду единомышленниц, чтобы разобраться с харизматичным и энергичным криминальным боссом Романом Сайонисом (Юэн Макгрегор) и его подручным Виктором Засом (Крис Мессина). Вместе с Харли сеют хаос, нарушают порядок и радуются жизни Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско), у каждой из которых есть свои счеты с Романом.

Источник: Variety

Билеты на «Хищных птиц» можно приобрести, нажав на соответствующий значок на карточке ленты.