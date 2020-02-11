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Создатели визуальных эффектов раскритиковали «Оскар» за шутку про «Кошек»

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Более 4000 членов Общества специалистов по визуальным эффектам (VES) выступили с критикой 92-й церемонии «Оскар» за шутку про мюзикл «Кошки» перед вручением награды в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Победителя объявляли Джеймс Корден и Ребел Уилсон, которые появились на сцене в костюмах кошек и заявили, что кому, как не им, знать о важности визуальных эффектов в кино.

«Прошлой ночью, представляя премию киноакадемии за лучшие визуальные эффекты, продюсеры решили пошутить над визуальными эффектами и намекнули, что в неудачах „Кошек“ виноваты плохие визуальные эффекты, — говорится в заявлении. — Самые лучшие визуальные эффекты в мире не смогут спасти плохо рассказанную историю. Общество специалистов по визуальным эффектам работает над признанием, продвижением и почитанием визуальных эффектов как формы искусства, обеспечивая уважение к мужчинам и женщинам, работающим над визуальными эффектами.

В ночь чествования работы талантливых артистов чрезвычайно печально, что академия сделала визуальные эффекты объектом насмешек. Это дискредитировало международное сообщество мастеров по созданию визуальных эффектов, делающих выдающуюся, сложную, потрясающую работу, чтобы воплотить видение кинематографистов. Наши художники, техники и новаторы заслуживают уважения за свой исключительный вклад в киноиндустрию и не должны быть представлены как удобные козлы отпущения в угоду юмору».

Представители киноакадемии пока никак не прокомментировали заявление VES.

С победителями «Оскара-2020» можно ознакомиться здесь. О других важных и интересных моментах церемонии КиноПоиск рассказывал в материале «Проделки Тайки Вайтити и речь Хоакина Феникса: Главные моменты „Оскара-2020“ и реакции на них».

Источник: Deadline

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