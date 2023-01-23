Сериал «Половое воспитание» продлен на третий сезон

Стрим-сервис Netflix заказал производство третьего сезона сериала «Половое воспитание». О готовящемся сезоне, который ожидается в 2021 году, было объявлено в ролике с участием Алистэра Петри, исполнителя роли директора Гроффа. В видео он прогуливается по галерее с персонажами проекта, рассуждая о героях, и в итоге отмечает, что история получит развитие в третьем сезоне.

«Половое воспитание» — история старшеклассника Отиса Милбурна, который как огня боится всего, что связано с сексом. А всему виной родители — Джин и Реми, два психотерапевта в разводе. Зато благодаря этому он оказывается идеальным терапевтом для других учеников своей школы, которые, в отличие от Отиса, к сексу стремятся, что, конечно же, приносит им многочисленные проблемы и разочарования. Объединившись с одноклассницей Мэйв, которая ищет способы подзаработать, Отис открывает платную консультацию для одношкольников, которая немедленно начинает пользоваться огромной популярностью.

Во втором сезоне у Отиса появился конкурент — его собственная мать Джин, которая начинает проводить в школе бесплатные уроки полового воспитания. Гораздо успешнее сына она помогает детям разобраться в своих проблемах, а заодно подталкивает жену директора школы к осознанию себя за пределами брака.

О лучших моментах второго сезона «Полового воспитания» КиноПоиск рассказывал здесь. Каким получилось продолжение, главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

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