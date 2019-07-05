Netflix обвинили в пропаганде лженауки из-за шоу Гвинет Пэлтроу. О чем оно?

24 января на Netflix вышел сериал «Лаборатория Goop». Это документальный проект актрисы Гвинет Пэлтроу о ее компании The Goop, которая специализируется на лайфстайл- и велнес-товарах — одежде, предметах интерьера, БАДах, благовониях и секс-игрушках. Все шесть получасовых эпизодов снимали в штаб-квартире Goop в Лос-Анджелесе. В каждом из них члены команды Пэлтроу и приглашенные эксперты обсуждали альтернативные способы борьбы с психическими и физическими заболеваниями.

Например, в первой серии сотрудники компании тестируют на себе психоделические вещества, уверяя, что таким образом можно устранить ментальные заболевания, во втором эпизоде они занимаются «снежной йогой». Четвертая серия посвящена диетам: по мнению биолога Вальтера Лонго, сокращение калорий в ежедневном рационе замедляет старение и укрепляем иммунитет. В пятом эпизоде речь идет о хиропрактике (то есть манипулировании телом), которая ставится выше хирургических операций, а в шестом выпуске к ведущим присоединяется экстрасенс.

Идеи, продвигаемые Пэлтроу через Goop, часто подвергались критике как антинаучные. После выхода сериала на компанию актрисы (а заодно и на Netflix) обрушилась новая волна критики, пожалуй, самая мощная. Так, Саймон Стивенс, глава Национальной службы здравоохранения Великобритании, убежден, что эксперименты Goop могут быть опасными для организма. «Ее компания торгует спреем от энергетических вампиров и уверяет, что солнцезащитный крем — плохое средство. Она рекламирует промывание кишечника и кофейные клизмы, хотя они несут риск для здоровья», — говорил Стивенс на научном мероприятии в Оксфорде.

Другая претензия состоит в том, что в сериале вместо настоящих болезней Пэлтроу призывает лечить «энергетические блоки» и «смещенные чакры» и предлагает клиентам дорогую и бесполезную продукцию в качестве терапии. По мнению экспертов, это может отвлечь некоторых людей от реальных заболеваний, требующих серьезного медицинского вмешательства.

Кадр из второго эпизода, в котором сотрудники Goop практиковали «снежную йогу»

СМИ отмечают, что методы Goop не подтверждены научно и попросту бесполезны. Сериал также ругают за однобокость при демонстрации экспериментов: в кадре показаны лишь единичные случаи, в которых продукция якобы работает, однако неудачные примеры остаются за кадром. Такой подход противоречит науке, где доказательства опираются на масштабные исследования, а не на разовые случаи. Ссылок на качественно проведенные эксперименты в сериале также нет.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону Goop. В своей колонке журналисты The New York Times проводят параллели между критикой в адрес Пэлтроу и патриархальными устоями, из-за которых на протяжении веков женщин ограничивали в информации. «Слово „наука“ превратилось в маркер добродетели, но на деле это лишь инструмент, который можно обернуть в пользу как добра, так и зла. „Науку“ использовали в начале XX века, чтобы не позволять женщинам кормить грудью, призывая взамен выбирать дорогую готовую смесь с высоким сроком годности и детское питание в банках».

Простые зрители приняли «Лабораторию Goop» крайне негативно. К моменту написания данной заметки средняя оценка на сервисе IMDb зависла на отметке 2,1/10, а зрительский балл на агрегаторе Metacritic составляет 0,6/10. Несмотря на негативную реакцию у зрителей, экспертов и журналистов, представители Netflix пока не прокомментировали резонанс вокруг шоу.

Несколько раз деятельность Goop заканчивалась судебными исками. В 2018 году компанию обязали выплатить 145 000 долларов. Предметом спора стали непроверенные экспертами заявления, которыми Goop описывала свои товары. Сюда же входят суммы, которые были возвращены ее клиентам.