Очень странные дела: Тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

В сети появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского. Это второй режиссерский проекта актера после «Тренера», вышедшего в 2018 году.

Создатели называют проект первым масштабным российским фильмом, который расскажет о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу. В центре истории — пожарный Алексей (его играет Козловский), которому вместе с товарищами представит спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

Помимо Козловского в картине появятся Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак и другие.

«Чернобыль: Бездна» выйдет в российские кинотеатры осенью 2020 года.