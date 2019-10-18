Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Школьница из Томска получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Обсудить0

16-летняя жительница Томска Диана Костырина получила права на экранизацию произведения Стивена Кинга. Она снимет короткометражный фильм по рассказу «Женщина в палате» 1978 года. Об этом сообщает «РИА Томск».

Права достались Костыриной по американской программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг делится на год авторскими правами с начинающими режиссерами всего мира за один доллар. Стоит отметить, что перед «Побегом из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт также экранизировал «Женщину в палате» благодаря Dollar Baby.

Сейчас Диане Костыриной 16 лет, она учится в лицее. Свою жизнь с кино она связана четыре года назад, начав как актриса, а затем попробовала себя в режиссуре. На ее счету уже несколько короткометражных фильмов. По ее словам, положительный ответ она получила спустя сутки после подачи портфолио.

Премьера «Женщины в палате» пройдет осенью текущего года на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре. «Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях контракта, — рассказывает Диана. — Мы будем снимать вместе с киноклубом „Сибирские мастерские“, хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа». Костырина также добавила, что уже ведет переговоры с одним известным актером, имя которого держится в секрете.

«Женщина в палате» рассказывает о человеке, который решает подвергнуть неизлечимо больную мать эвтаназии. Рассказ вышел 1978 году в сборнике «Ночная смена».

Источник: РИА Томск

Обсудить

Смотрите также

«Чужак»: Чего ждать от сериала по новому роману Кинга
Сериалы

«Чужак»: Чего ждать от сериала по новому роману Кинга

12 января29
Дом Стивена Кинга в штате Мэн станет музеем писателя

Дом Стивена Кинга в штате Мэн станет музеем писателя

18 октября 20195
«Побег из Шоушенка»: Самый лучший фильм
Культовое кино

«Побег из Шоушенка»: Самый лучший фильм

10 сентября 201973
Дьяволицы и убийцы: 10 любимых фильмов Стивена Кинга

Дьяволицы и убийцы: 10 любимых фильмов Стивена Кинга

2 августа 201934

Главное сегодня

«Оскар-2020»: «Паразиты» и другие победители 92-й церемонии

Сегодня, 04:01346
«Оскар-2020»: «Паразиты» и другие победители 92-й церемонии
Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие

Почему победа «Паразитов» на «Оскаре» — историческое событие

Сегодня25
Как Хоакин Феникс пришел к «Оскару»

ВидеоКак Хоакин Феникс пришел к «Оскару»

Сегодня18
«Оскар-2020»: Самые яркие наряды на красной дорожке

«Оскар-2020»: Самые яркие наряды на красной дорожке

Сегодня13
Американский бокс-офис: Харли Квинн стартовала совсем не потрясающе
Сборы

Американский бокс-офис: Харли Квинн стартовала совсем не потрясающе

3 часа назад21
«Оскар-2020»: Прямая текстовая трансляция с церемонии

«Оскар-2020»: Прямая текстовая трансляция с церемонии

Вчера60
Очень странные дела: Тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Очень странные дела: Тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

час назад19
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании