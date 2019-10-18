Школьница из Томска получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

16-летняя жительница Томска Диана Костырина получила права на экранизацию произведения Стивена Кинга. Она снимет короткометражный фильм по рассказу «Женщина в палате» 1978 года. Об этом сообщает «РИА Томск».

Права достались Костыриной по американской программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг делится на год авторскими правами с начинающими режиссерами всего мира за один доллар. Стоит отметить, что перед «Побегом из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт также экранизировал «Женщину в палате» благодаря Dollar Baby.

Сейчас Диане Костыриной 16 лет, она учится в лицее. Свою жизнь с кино она связана четыре года назад, начав как актриса, а затем попробовала себя в режиссуре. На ее счету уже несколько короткометражных фильмов. По ее словам, положительный ответ она получила спустя сутки после подачи портфолио.

Премьера «Женщины в палате» пройдет осенью текущего года на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре. «Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях контракта, — рассказывает Диана. — Мы будем снимать вместе с киноклубом „Сибирские мастерские“, хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа». Костырина также добавила, что уже ведет переговоры с одним известным актером, имя которого держится в секрете.

«Женщина в палате» рассказывает о человеке, который решает подвергнуть неизлечимо больную мать эвтаназии. Рассказ вышел 1978 году в сборнике «Ночная смена».

Источник: РИА Томск