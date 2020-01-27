Американский бокс-офис: Харли Квинн стартовала совсем не потрясающе

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 6 по 8 февраля 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (1-я неделя), 33,3 млн долларов, 4236 кинотеатров

«Хищные птицы» — первый студийный тентпол 2020 года, а на фоне миллиардных сборов «Джокера» от нового фильма из вселенной DC Comics ждали многого. Продолжением «Отряда самоубийц» о злодейке Харли Квинн (ее по-прежнему играет Марго Робби) Warner Bros. гнут свою линию мрачных комиксов, а заодно пытаются попасть в феминистскую повестку. Промо «Хищных птиц» привлекло внимание колоритными костюмами и дизайном, а Робби прямо на глазах превращается в одну из крупнейших голливудских звезд — она уже второй раз номинирована на «Оскар» (за роль второго плана в «Скандале»). Критики оценили фильм выше «Джокера» (82% в рейтинге Rotten Tomatoes против 68% у Артура Флека) и уж тем более выше «Отряда самоубийц» (всего 27%). Зрители, посмотревшие фильм, тоже в целом довольны (оценка B+ на CinemaScore). Но это те, которые дошли до кинотеатров. Аналитики прогнозировали, что фильм заработает за выходные 50 млн или больше, сами Warner Bros. считали, что 45 млн им обеспечены, но обе оценки оказались сильно завышены.

Специалисты не могут сойтись во мнении о том, что именно стало причиной неудачи. Да, спиноффы всегда собирают меньше «основной» франшизы, но никто и не ждал, что «Хищные птицы» получат столько же, сколько «Отряд самоубийц» (напомним, что несмотря на плохие отзывы, тот фильм заработал в первый уик-энд 133 миллиона долларов). Возможно, дело в том, что самые преданные поклонники (а точнее поклонницы) Харли Квинн — младше 18, а их на этот фильм пускают только с родителями: возрастной рейтинг «Хищных птиц» — жесткий R, как и у «Джокера». Понятно, что это не то кино, которое хочется смотреть с мамой, так что среди первых зрителей фильма всего 9% — 17 лет и младше. Что характерно, они оценивают «Птиц» выше остальной публики — на A-. Тут стоит вспомнить, что «Отряд самоубийц» был выпущен с «детским» рейтингом PG-13 — и собрал в первый уик-энд вчетверо больше. Не удивимся, если теперь Warner Bros. перемонтируют сиквел в сторону смягчения — сейчас «Отряд самоубийц 2» планируют выпустить тоже под буквой R.

Ну а зрителям, не следящим пристально за вселенной DC, не очень понятно, чем интересна история Харли Квинн на фоне другого женского экшена (включая и «Чудо-женщину» самих Warner/DC). Решение студии и сценаристки Кристины Ходсон не включать в сюжет главных персонажей франшизы — Бэтмена или Джокера — делу не помогло. Остается надеяться, что хорошие отзывы хотя бы помогут «Хищным птицам» подольше продержаться на верху рейтинга за счет сарафанного радио. И есть надежда на иностранные сборы — там цифры лучше, но рекордов тоже не наблюдается: за пределами Америки Харли Квинн и компания заработали на старте 48 миллионов.

2. «Плохие парни навсегда» (4-я неделя), 12 млн долларов (-32%), 3530 кинотеатров (-175)

В уик-энд «Оскара» и «Хищных птиц» студии предпочли не рисковать: других новых фильмов в широком прокате нет. Так что «Плохие парни» хотя и потеряли первую строчку топа (на четвертой неделе проката!), но легко получили серебро. У триквела полицейского экшена с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом сейчас 166 миллионов американских сборов.

3. «1917» (7-я неделя), 9 млн долларов (-5%), 3548 кинотеатров (-439)

Всю последнюю неделю о «1917» писали, как об однозначном фаворите «Оскара». На фоне этих ожиданий военная драма Сэма Мендеса почти не потеряла сборов по сравнению с прошлой неделей (всего 5%), хотя и уступила какое-то количество залов «Хищным птицам». Впрочем, на прошедшей неделе из-за слабой конкуренции и оскаровского фона (он в принципе способствует зрительской активности) целых три фильма потеряли не больше 10 процентов, что обычно считается выдающимся результатом.

К настоящему времени — идет уже седьмая неделя проката — фильм заработал огромные для условно «серьезного» престижного кино 132 миллиона. Если добавить к этой цифре сборы за рубежом, получим еще более впечатляющие 287 млн.

4. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (4-я неделя), 6,7 млн долларов (-12%), 3462 кинотеатра (-288)

Четвертые выходные «Доктора Дулиттла» не изменили ситуацию: у детского фильма с Даунимл неплохие сборы и не худшая их динамика (он потерял 13% по сравнению с предыдущей неделей), но это просто слишком дорогой проект, чтобы можно было говорить об окупаемости.

5. «Джуманджи: Новый уровень» (9-я неделя), 5,5 млн долларов (-8%), 2729 кинотеатров (-216)

На девятую (!) неделю в прокате «Джуманджи» возвращается в первую пятерку. На четвертом фильме об опасной игре студия Sony заработала уже 298 миллионов долларов в Америке и 470 в остальном мире, итого 768 миллионов.

6. «Джентльмены» (3-я неделя), 4,2 млн долларов (-26%), 2557 кинотеатров (-118)

Гай Ричи верен своему стилю и в хорошей режиссерской форме — критики довольны, зрители тоже, но в хорошие сборы в Америке это не конвертировалось. Возможно, черный юмор Ричи — слишком британский, чтобы «Джентльмены» стали в Америке настоящим хитом.

7. «Гретель и Гензель» (2-я неделя), 3,5 млн долларов (-43%), 3007 кинотеатров

В очень спокойный уик-энд с единственным новым релизом «Гретель и Гензель» потеряли 44% сборов. Новая версия сказки братьев Гримм откатилась сразу на три позиции в рейтинге. Впрочем, фильм уже близок к окупаемости: за десять дней он собрал в Америке 11,5 миллионов долларов при бюджете всего в 5 млн.

8. «Достать ножи» (11-я неделя), 2,35 млн долларов (-9%), 1443 кинотеатра (-112)

Мы уже попрощались с детективом Райана Джонсона — на прошлой неделе он занял 11 место — но не тут-то было. «Достать ножи», вышедший в прокат еще в ноябре, в феврале вернулся в топ.

9. «Маленькие женщины» (7-я неделя), 2,33 млн долларов (-24%), 1805 кинотеатров (-496)

Оскаровские номинации помогли остаться на плаву фильму Греты Гервиг по классическому американскому роману взросления. На прошлой неделе «Маленькие женщины» наконец-то официально закрепились в статусе блокбастера, перейдя за отметку в 100 миллионов долларов американских сборов (сейчас у фильма 102,6 млн).

10. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (8-я неделя), 2,2 млн долларов (-30% ), 1746 кинотеатров (-456)

Вероятно, восьмой уик-энд «Восхода» стал для него последним в топе. Девятый эпизод «Звездных войн» не поставил кассовых рекордов, как некоторые его предшественники, но все равно собрал в американском прокате грандиозную сумму — 510 миллионов долларов.

В ближайшие выходные в Америке будет сразу несколько новых премьер — за это спасибо Дню святого Валентина. Удачным для Голливуда образом праздник в этом году выпадает на пятницу. Universal выпустит мелодраму «Фотография», Searchlight — комедию «Под откос» (ремейк шведского «Форс-мажора»), Sony — фантастический хоррор «Остров фантазий», ну а крупнейшим релизом недели станет «Соник в кино».